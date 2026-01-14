Obavijesti

PRAVOMOĆNA PRESUDA

Pandoragate: Influencerica Chiara Ferragni oslobođena u muljaži s kolačima u Italiji

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram/kerolaychaves

Nakon dvogodišnjeg skandala koji je potresao svijet društvenih mreža, milanski sud oslobodio je jednu od najpoznatijih influencerica optužbi za tešku prijevaru povezanu s humanitarnom prodajom božićnih kolača

Talijanska modna influencerica Chiara Ferragni pravomoćno je oslobođena optužbi za tešku prijevaru, čime je okončana višegodišnja afera koja je ozbiljno uzdrmala njezin javni imidž i poslovno carstvo. Presuda je donesena nakon ubrzanog sudskog postupka u Milanu, u kojem su Ferragni i još dvoje optuženih proglašeni nevinima, javlja BBC.

Skandal, koji je u javnosti prozvan „pandorogate“, izbio je krajem 2022. godine nakon lansiranja božićnog kolača pandoro u posebnom ružičastom izdanju s potpisom Chiara Ferragni. Potrošačima je sugerirano da će kupnjom kolača sudjelovati u prikupljanju sredstava za dječju bolnicu u Torinu. Kasnije je otkriveno da je proizvođač Balocco bolnici uplatio jednokratnu donaciju od 50.000 eura još prije početka prodaje, što je izazvalo sumnje u obmanjivanje kupaca.

Foto: Instagram

Dodatnu kontroverzu izazvala su i uskrsna jaja s Ferragninim brendom, za koja su potrošačke udruge tvrdile da su se također oglašavala na način koji je mogao dovesti javnost u zabludu u vezi s humanitarnim karakterom prodaje. Pod pritiskom javnosti, Ferragni je pristala isplatiti 1,2 milijuna eura dječjoj humanitarnoj organizaciji kako bi se riješile pritužbe.

Iako je talijansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja 2023. godine izreklo Ferragni novčanu kaznu od milijun eura, kazneni sud u Milanu zaključio je da u njezinu slučaju nije bilo elemenata teške prijevare. Sud je odbacio tvrdnje tužiteljstva, koje je za influencericu tražilo zatvorsku kaznu od godinu i osam mjeseci, istaknuvši kako su otegotne okolnosti isključene nakon povlačenja prijave jedne potrošačke udruge.

Foto: Instagram

Nakon izricanja presude, 38-godišnja Ferragni obratila se medijima emotivnim riječima, poručivši da je odluka suda „kraj noćne more koja je trajala dvije godine“. Dodala je kako je cijelo vrijeme vjerovala u pravosuđe te da se sada osjeća olakšano.

Unatoč oslobađajućoj presudi, posljedice skandala i dalje su vidljive. Afera je ozbiljno narušila Ferragnin poslovni ugled i imala snažan odjek u njezinu privatnom životu, uključujući raspad braka s talijanskim reperom Fedezom prošle godine.

Slučaj je također potaknuo regulatorne promjene u Italiji, pa su za influencere uvedena stroža pravila i obveze transparentnosti kada je riječ o humanitarnim kampanjama i prikupljanju sredstava, s ciljem zaštite potrošača i vraćanja povjerenja javnosti.

