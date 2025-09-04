Talijanski modni velikan Armani obožavao je Hrvatsku: 'Hvar je ono što sam tražio cijeli život...'

Malo je imena u svijetu mode koja nose težinu, nasljeđe i sinonim za bezvremensku eleganciju kao što je Giorgio Armani. No, dok je desetljećima oblikovao globalne trendove iz svog milanskog ateljea, talijanski modni velikan svoju je kreativnu oazu i bijeg od užurbane svakodnevice često pronalazio s druge strane Jadrana.

Foto: Grgo Jelavic/24sata

Hrvatska obala, posebice Dalmacija, za Armanija nije bila samo ljetna destinacija, već nepresušan izvor inspiracije čiji su se odjeci mogli vidjeti u njegovim najprestižnijim kolekcijama. Njegovi posjeti Hvaru, Korčuli, Dubrovniku i Splitu ostavili su neizbrisiv trag, utkavši boje i teksture Dalmacije u samu srž njegove modne vizije.

Jadranska odiseja: 'Hvar je ono što sam tražio cijeli život'

Iako je posjedovao vilu na mondenoj Sardiniji, Armani je bio opčinjen autentičnom ljepotom hrvatskih otoka. Svojom megajahtom "Main" redovito je plovio dalmatinskim arhipelagom, a jedan od njegovih posjeta Hvaru ostao je posebno zapamćen. Usidren pokraj Bernieja Ecclestonea, Armani je, zakoračivši na hvarsku rivu, izrekao rečenicu koja je najbolje sažela njegovu fascinaciju: "Hvar je ono što sam tražio cijeli život".

Foto: Profimedia

Ta izjava, koju bi svaka turistička velesila iskoristila do krajnjih granica, otkrila je duboku povezanost koju je osjećao s otokom. Njegov boravak nije bio samo protokolarni posjet; viđen je kako uživa u lokalnoj gastronomiji u kultnim restoranima poput Garifula, istražuje skrivene uvale i upija atmosferu mjesta koje je prepoznao kao srodnu dušu. Nakon Hvara, njegova jadranska turneja često bi se nastavila prema Braču, Korčuli, Dubrovniku i Cavtatu, ispisujući mapu njegovih omiljenih mediteranskih utočišta.

Boje Dalmacije na pariškim pistama

Armanijeva ljubav prema Hrvatskoj nije bila samo platonska. Godine 2009. ciljano je doplovio do Splita u potrazi za inspiracijom za nadolazeću kolekciju. Posjet splitskoj obali i Marjanu, "plućima grada", rezultirao je jednom od njegovih najupečatljivijih modnih priča. Već sljedeće godine, njegova Couture A/W10 revija u Parizu odisala je tonovima koji su neodoljivo podsjećali na dalmatinske plaže i zalaske sunca.

Foto: Grgo Jelavic/24sata

Kritičari su pisali o "igri jantara", opisujući kako su se boje pijeska i stijena – devina dlaka, zlatna i boja karamele – pretočile u satenske draperije i svjetlucave broševe. Njegova ženska kolekcija za istu sezonu bila je još izravnija posveta: narančasti moher i žarko crvena ponijeva koža bili su jasan odjek spektakularnog hrvatskog sutona. Koliko je Marjan bio važan, potvrđuje i činjenica da je prestižni časopis AnOther Magazine kasnije snimio editorijal za Armanijeve cipele upravo na stjenovitim plažama Marjana, na istom mjestu koje je dizajner posjetio, kako bi se "zlatni vrhovi i jarke boje cipela stopili s kamenjem i oživjeli".

Od Straduna do Telašćice

Dubrovnik je bio nezaobilazna postaja na Armanijevoj ruti. Viđen je kako šeće Stradunom, zagledan u izloge i arhitekturu, tražeći detalje koji bi mogli potaknuti novu kreativnu iskru. Na Korčuli je, pak, bio jedan od slavnih gostiju koji su uživali u delicijama i pogledu iz poznatog restorana Tramonto, potvrđujući svoj status istinskog hedonista koji cijeni vrhunsku kvalitetu.

Foto: Profimedia

Ipak, možda najopipljiviji dokaz Armanijeve opčinjenosti Hrvatskom nije ostao samo na modnim pistama, već je obišao svijet putem televizijskih ekrana. Jedna od najpoznatijih reklama za njegov kultni muški parfem Aqua di Gio snimljena je upravo u Hrvatskoj, u Parku prirode Telašćica na Dugom otoku. Kadrovi netaknute prirode, tirkiznog mora i bijelih stijena savršeno su utjelovili mediteransku esenciju koju je Armani želio prenijeti, a Hrvatska je postala globalna kulisa za njegovu viziju slobode i muževnosti.

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Iako su stručnjaci često isticali kako Hrvatska nije u potpunosti marketinški iskoristila boravak takve svjetske ikone, možda je upravo u tome ležala tajna njegove privlačnosti. Armani je u Dalmaciji pronašao autentičnost, mir i ljepotu koja nije zahtijevala glasnu promociju. Njegova ostavština živi ne samo u arhivima modnih revija, već i u svakom zalasku sunca nad Hvarom i svakom kamenu Straduna koji su zauvijek postali dio njegove vječne inspiracije.