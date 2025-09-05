Neslaganja oko kuhanja i čišćenja podijelila su kandidate, a napetost je kulminirala kada je Tamara poručila Antoniji da je već bila u showu i zna kako stvari funkcioniraju.
Tamara 'eksplodirala' u 'Životu na vagi': Bila si prošle godine tu, a sad uopće nisi s nama...
Sezona je tek počela, a u 'Životu na vagi' već su planule prve iskre među kandidatima. Nesuglasice zbog raspodjele kućnih poslova pretvorile su se u prvi ozbiljniji sukob, a u središtu rasprave našle su se Tamara i Antonija. Dok jedni tvrde da stalno iste osobe kuhaju i čiste, drugi izbjegavaju obveze, što je izazvalo burnu reakciju pred cijelom ekipom.
- Došla sam ovdje trenirati i skidati kile, a ne biti po cijele dane u kuhinji - započela je Tamara, no napetost je brzo eskalirala kada se na meti kritike našla Antonija, koja je pokušala smiriti situaciju i objasniti da je dogovor uvijek moguć.
Bila si ovdje prošle godine, znaš kako sve funkcionira - poručila joj je Tamara.
U kasnijem obraćanju pred kamerama, Tamara je i priznala da ju Antonijino ponašanje frustrira.
- Kad god prođe, samo se smije, ne pita treba li pomoć. A danas govori 'zašto me ne pitate za savjet'... Tu smo svi zajedno - prokomentirala je Tamara.
Nakon burne prepirke, kandidati su pokušali pronaći rješenje pa su dogovorili rotaciju kod kuhanja i čišćenja. Ipak, napetosti su već isplivale na površinu i jasno pokazale koliko zajednički život u showu može biti izazovan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+