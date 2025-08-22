Tamara i Zvonimir spremni su na 'Život na vagi': 'Ne želim da moja Lea ostane bez mame...'

Za ovo dvoje kandidata 'Život na vagi' bit će nova prilika za promjenu. Tamara iz Solina ima 31 godinu, radi kao frizerka i želja joj je jednog dana otvoriti vlastiti salon, no trenutačno je pred njom najveća bitka - ona za zdravlje i život.

- Bit će teško, ovo vrijeme želim posvetiti sebi - pobijediti samu sebe u samokontroli i disciplini - iskreno priznaje.

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je ustati iz kreveta, zavezati tenisice ili se popeti stepenicama. No iza tih problema krije se i dublji strah.

- Moja mama je izgubila bitku s bolestima srca i krvnih žila. Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje - govori Tamara, koja je svjesna da je upravo zdravlje najvažniji razlog za promjenu.

- Moj motiv je moja curica Lea - jer joj je potrebna mama - naglašava i dodaje da su joj roditelji najveći uzori zbog ljubavi, međusobnog poštovanja i skladnog braka.

A kada razmišlja o budućnosti, vidi sebe zdravu i vitku, u vlastitom frizerskom salonu, kao ponosnu i nasmijanu mamu svoje tinejdžerice.

Zvonimir ima 34 godine, dolazi iz Kloštar Ivanića, po zanimanju je veterinarski tehničar, no trenutačno radi kao bušač tla. Sebe opisuje kao tvrdoglavog, ustrajnog i snažnog čovjeka koji je uvijek spreman pomoći, a upravo ta upornost daje mu vjeru da će uspjeti i u 'Životu na vagi'.

Iako ga je višak kilograma pratio od djetinjstva, Zvonimir nikad nije dopustio da ga spriječi u isprobavanju novih stvari. No kako godine prolaze, sve jasnije osjeća posljedice.

- Želja mi je da se dovedem u red i da napravim tijelo kakvo sam oduvijek htio, ali sam stalno odgađao - priznaje.

Najveći strah mu nije vezan uz izgled, nego uz ono najvrjednije - obitelj. Boji se da neće moći dovoljno dugo biti uz djecu i pomagati im dok odrastaju. Upravo zato ovaj put ne želi tražiti izgovore.

- Uvijek je bilo ono 'sutra krećem', ali to sutra nikako nije došlo. Sada je stvarno vrijeme za promjene i moram poduzeti mjere za bolji život - kaže odlučno.

