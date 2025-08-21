Obavijesti

Show

Komentari 0
SPREMNI ZA PROMJENU

Josipa i Dubravko dolaze u 9. sezonu 'Života na vagi': 'Nema više odgađanja, vrijeme je'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Josipa i Dubravko dolaze u 9. sezonu 'Života na vagi': 'Nema više odgađanja, vrijeme je'
4
Foto: RTL

Josipa i Dubravko dvoje su kandidata u devetoj sezoni showa 'Život na vagi' koja će se na RTL-u emitirati već ove jeseni. Oboje su spremni na promjenu i žele iza sebe ostaviti stare navike.

Za ovo dvoje kandidata 'Život na vagi' bit će nova prilika za promjenu. Josipa je iz Kostrene, a Dubravko iz Karlovca. Josipa ima 49 godina, a njezin život obilježila je uloga majke. Sada, kada su djeca odrasla, odlučila je napokon napraviti nešto i za sebe. Otkriva da se budi s bolovima i nezadovoljna sobom, a najviše je muči što je višak kilograma spriječio u mnogim željama i planovima - od igranja nogometa ili rukometa u mladosti do putovanja na kojima bi mogla pratiti ritam hodanja.

UZ POSEBAN UVJET Antonija i Ivica ponovno dolaze u Život na vagi! 'Želje su iste'
Antonija i Ivica ponovno dolaze u Život na vagi! 'Želje su iste'

- Željela bih naučiti veslati kanu ili kajak, a velika želja mi je otići s djecom na putovanje izvan Hrvatske - priznaje Josipa kojoj je obitelj najveći pokretač.

Foto: RTL

Iako je zbog kilograma ponekad bila na meti uvreda, još veći strah od toga je pomisao da bi bolest mogla spriječiti njezinu igru s unucima u budućnosti. Za svoje uzore navodi ljude koji su joj pokazali što znači borbenost i upornost - od Aline Pantseyeve i Irene Pušec do braće Sinković, čijoj se snazi i disciplini divi. Sama za sebe kaže da je uporna, strpljiva, osjećajna i uvijek spremna pomoći, a u budućnosti sebe vidi kao zdraviju i zadovoljniju ženu, spremnu ostvariti još jedan veliki san.

BRAĆA SINKOVIĆ Olimpijski prvaci u 'Životu na vagi': Promjene neće doći preko noći i zato svaki korak vrijedi...
Olimpijski prvaci u 'Životu na vagi': Promjene neće doći preko noći i zato svaki korak vrijedi...

- Želja mi je udomiti dijete - kaže s osmijehom i vjerom da je sada pravi trenutak za novi početak.

Foto: RTL

Dubravko ima 58 godina i dolazi iz Karlovca. Godinama je s ljubavlju pripremao pizze, no danas priznaje kako zbog viška kilograma više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao.

ŽELE PROMJENU Katarina i Ante kandidati su 9. sezone Života na vagi: 'Ništa ne volim na sebi. Pravo je vrijeme'
Katarina i Ante kandidati su 9. sezone Života na vagi: 'Ništa ne volim na sebi. Pravo je vrijeme'

- Kad se pogledam u ogledalo, vidim objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe - kaže s dozom humora, ali i iskrene zabrinutosti. 

Foto: RTL

Osim što mu težina otežava kretanje; od penjanja po stepenicama, trčanja, pa čak i obuvanja cipela - nedostaje mu i energija da uređuje kuću i okućnicu. Ipak, najveći strah mu je bolest povezana s pretilošću.

'PROMJENA JE MOGUĆA' Najpoznatija lica sporta i medija podržavaju show 'Život na vagi'
Najpoznatija lica sporta i medija podržavaju show 'Život na vagi'

- Krajnje je vrijeme za promjenu nabolje. Volio bih ponovno osjetiti lakoću života - kaže Dubravko kojem su inspiracija ljudi poput Željke Mateše i Janice Kostelić jer se divi njihovoj ustrajnosti i snazi.

Foto: RTL

Za sebe kaže da je veseljak, hedonist, druželjubiv i tolerantan - osobine koje mu pomažu da uvijek pronađe razlog za smijeh i dobru atmosferu, čak i u teškim trenucima. Sada je odlučio svoju životnu energiju usmjeriti na ono najvažnije - zdravlje i promjenu.

- Nema više odgađanja - odlučno poručuje.

ŽELE PROMJENU Ana i Zoran dolaze u 'Život na vagi': 'Umorna sam od težine'
Ana i Zoran dolaze u 'Život na vagi': 'Umorna sam od težine'

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...
FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...
TOTALNA TRANSFORMACIJA

FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...

Redovno vježbanje i zdrava prehrana utjecali su na izgled Danijele Dvornik koja se pohvalila ovih dana kako uživa u treningu! Osim toga, bila je nedavno i na face-liftu te je značajno drugačija nego ranije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025