Josipa i Dubravko dolaze u 9. sezonu 'Života na vagi': 'Nema više odgađanja, vrijeme je'

Za ovo dvoje kandidata 'Život na vagi' bit će nova prilika za promjenu. Josipa je iz Kostrene, a Dubravko iz Karlovca. Josipa ima 49 godina, a njezin život obilježila je uloga majke. Sada, kada su djeca odrasla, odlučila je napokon napraviti nešto i za sebe. Otkriva da se budi s bolovima i nezadovoljna sobom, a najviše je muči što je višak kilograma spriječio u mnogim željama i planovima - od igranja nogometa ili rukometa u mladosti do putovanja na kojima bi mogla pratiti ritam hodanja.

- Željela bih naučiti veslati kanu ili kajak, a velika želja mi je otići s djecom na putovanje izvan Hrvatske - priznaje Josipa kojoj je obitelj najveći pokretač.

Foto: RTL

Iako je zbog kilograma ponekad bila na meti uvreda, još veći strah od toga je pomisao da bi bolest mogla spriječiti njezinu igru s unucima u budućnosti. Za svoje uzore navodi ljude koji su joj pokazali što znači borbenost i upornost - od Aline Pantseyeve i Irene Pušec do braće Sinković, čijoj se snazi i disciplini divi. Sama za sebe kaže da je uporna, strpljiva, osjećajna i uvijek spremna pomoći, a u budućnosti sebe vidi kao zdraviju i zadovoljniju ženu, spremnu ostvariti još jedan veliki san.

- Želja mi je udomiti dijete - kaže s osmijehom i vjerom da je sada pravi trenutak za novi početak.

Foto: RTL

Dubravko ima 58 godina i dolazi iz Karlovca. Godinama je s ljubavlju pripremao pizze, no danas priznaje kako zbog viška kilograma više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao.

- Kad se pogledam u ogledalo, vidim objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe - kaže s dozom humora, ali i iskrene zabrinutosti.

Foto: RTL

Osim što mu težina otežava kretanje; od penjanja po stepenicama, trčanja, pa čak i obuvanja cipela - nedostaje mu i energija da uređuje kuću i okućnicu. Ipak, najveći strah mu je bolest povezana s pretilošću.

- Krajnje je vrijeme za promjenu nabolje. Volio bih ponovno osjetiti lakoću života - kaže Dubravko kojem su inspiracija ljudi poput Željke Mateše i Janice Kostelić jer se divi njihovoj ustrajnosti i snazi.

Foto: RTL

Za sebe kaže da je veseljak, hedonist, druželjubiv i tolerantan - osobine koje mu pomažu da uvijek pronađe razlog za smijeh i dobru atmosferu, čak i u teškim trenucima. Sada je odlučio svoju životnu energiju usmjeriti na ono najvažnije - zdravlje i promjenu.

- Nema više odgađanja - odlučno poručuje.

