Tamara Kalinić udala se za svog dugogodišnjeg partnera Filippa

Tamara Kalinić, srpska modna influencerica koja na Instagramu ima više od 2 milijuna pratitelja, udala se za Filippa Testu na raskošnoj ceremoniji koja se održala u povijesnoj Vili Pizzo koja je poznata po svojim spektakularnim vrtovima i impresivnom pogledu na jezero Como. Svadbi je svjedočilo stotinjak uzvanika, uključujući obitelj, prijatelje i moćna imena iz svijeta mode.

Vjenčanje je organizirano u potpunoj privatnosti kako bi mladenci i njihovi gosti mogli uživati u svome danu. Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je kada je Tamaru njen otac pratio do oltara, a cijeli ugođaj dodatno je naglasio zbor od 18 članova izvodeći operne arije. Uzvanici su cjelokupnu atmosferu opisali kao modernu bajku.

Tamara je, kao jedna od najutjecajnijih modnih influencerica, zablistala u vjenčanici modnog brenda Alaïa iz njihove couture kolekcije, a haljinu je dodatnu naglasila dijamantnim naušnicama te lagano valovitom raspuštenom kosom. Filippo se odlučio za bijelo odijelo sa zlatnim lokotom na sakou umjesto gumba. Kasnije navečer oboje su se preodjenuli.

Podsjetimo, Tamara i Filippo upoznali su se tijekom 'Fashion weeka', a u vezi su od 2020. godine. On je uspješan i cijenjeni modni menadžer koji je svoju karijeru gradio u luksuznim brendovima poput Balmaina i Off-Whitea. Svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, iako je influencerica u nekoliko navrata istaknula da je upravo uz njega pronašla mir, podršku i ljubav kakvu je oduvijek priželjkivala.