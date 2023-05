Tamara Loos za 24sata: 'Kroz cijeli show prijatelji i prolaznici su me pitali: Kakav je Grubnić?'

To neko uzbuđenje bilo je prisutno od prve do zadnje emisije, ali to je zapravo lijep osjećaj, nalet adrenalina kakav imaš samo prije emisija uživo. Tremu sam nekako uspjela savladat vrlo brzo, mislim da to ima veze s dobrom pripremom i osvješćivanjem da sam sad tu gdje jesam i da mi jedino preostaje odraditi posao kako znam, govori nam voditeljica Tamara Loos (37) nakon što smo je gledali pred malim ekranima u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Tamara nije 'skočila' u plesne cipelice, već je dobila ulogu televizijske voditeljice poznatog plesnog natjecanja. S obzirom da su se emisije svake nedjelje emitirale uživo, ispričala nam je da je bilo treme, ali je našla način kako je prebroditi.

- Sjećam se tog prvog izlaska na pozornicu u prvoj najavi. Stajala sam u backstageu i čula kad je redatelj Miladinov rekao u slušalicu: 'Još 30 sekundi' i pomislila sam 'Dobro, sad više nema natrag' - priznala nam je dalje i dodala kako je jednostavno u tom trenutku odlučila više ne razmišljati o tremi i strahu.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Voditeljicu smo mogli vidjeti u zanimljivim kreacijama iza kojih se krilo ime stiliste Marka Grubnića za kojeg Tamara kaže da je osoba koja joj je uvijek ulijevala sigurnost kada je bila uz njega tijekom showa.

- Dan poslije emisije, u ponedjeljak sjedila sam s frendicom u kafiću i kad je konobarica došla do nas prvo što me pitala bilo je: 'Kakav je Grubnić?'. Zapravo su me kroz cijeli show poznanici i prolaznici najviše ispitivali o njemu. Ima nešto u njegovoj pojavi što budi zanimanje, intrigira, ne da mira - dodala je i poručila kako pravo oduševljenje njime krene tek kada netko ima priliku upoznati ga.

Foto: NOVA TV

- Imala sam sreće da sam došla u tu priliku. On je ona osoba koju sam pogledom tražila po prostoriji ili studiju jer me sama njegova prisutnost smirivala i ulijevala sigurnost. On je onaj koji mi je prije zadnje emisije poslao najveći buket cvijeća i prekrasnu poruku s njim. On je čovjek koji je toliko drag, sposoban i posvećen da samo mogu učiti od njega. I onaj na čije pitanje 'kako si?' poželiš odgovoriti traktatom jer znaš da te ne pita reda radi nego zato što ga stvarno zanima. Eto. Takav je meni moj Marko - poručila nam je Tamara koja se ipak u nekim haljinama osjećala udobnije nego u ostalima.



- Mislim da su mi sve bile drage. Istina je da volim nositi crno i svezanu i zalizanu kosu, i u takvim sam se kombinacijama super osjećala, a onda bi došla nova emisija, a s njom i druga frizura i haljina i ja bi promijenila mišljenje. Zapravo bi mi svaka iduća bila najdraža. Bilo me frka tih glamuroznih izdanja, a na kraju sam uživala u njima kao dijete - priznala nam je i sjetila se jednog umalo velikog gafa prije javljanja uživo.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Frizer Martin je deset sekundi prije uključenja popravljao moju frizuru i dok je bježao iz kadra ostavio mi je u ruci peglu za kosu

koju sam mu pridržavala i skoro sam se u program uključila s njom. Martin se sav preznojio - s osmijehom nam priča Tamara koja će neke od kolega i izvan emisije susresti.



- Nedostajat će mi svi s kojima sam bila u kontaktu jer mi je s apsolutno svakim bilo lijepo i ugodno. Ali veseli me činjenica da ću neke od njih s kojima sam bila najbliža viđati po kavama - rekla nam je radijska voditeljica koju je i vjerno pratila obitelj, kćeri Anja i Vera te suprug Matija.

Foto: Instagram

- Pratili su svaku emisiju. I vrlo brzo su je prestali gledati zbog mene i nastavili zato što im je bilo zabavno. Naravno, imali su i svoje favorite što se kandidata tiče i kada bi ručali puno puta bi se naslušala njihovih teorija, pitanja, slaganja ili neslaganja sa žirijem. Bilo je veselo u svakom slučaju - otkrila je dalje i priznala nam je li joj draži radio ili televizija.

- Ja zaista volim i jedno i drugo. Na radiju sam već 15 godina, na televiziji sam počela raditi sa 17, ali nemam staža koliko na radiju jer tu nisam imala kontinuitet. I na jednom i na drugom mislim da imam prostora za učenje i napredak i to je ono što me najviše motivira - objasnila je Tamara koja broji naporne tjedne iza sebe s obzirom da se posvetila i 'Plesu sa zvijezdama' i radiju.

Foto: Nova Tv

- Na radiju sam radila paralelno s Plesom, dobila sam doduše slobodan ponedjeljak jer zbog emisije nedjeljom ne bih legla prije 2 ujutro, a inače radnim danom ustajem u 4. Tako da tu nema nekih velikih promjena, samo se vraćam dan ranije na posao. A dalje.. bit će što bude. Ni u najluđim snovima nisam mogla predvidjeti Ples koji me oduševio pa svojim ne očekivanjima ostavljam budućnosti da me još iznenađuje - govori nam i otkiva da se veseli samo jednoj stvari trenutačno.

- Samo se želim okupat u moru. To mi je trenutno jedina ambicija. I idem k njenom ostvarenju - priznala nam je za kraj Tamara.