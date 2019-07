Tamburaši su došli na čamcu: 'Sve je bilo baš po mom guštu'

U showu „Večera za 5 na selu“ kuhao je jedini ovotjedni muški natjecatelj, vinkovački lađar, bećar i profesor tjelesnog Stjepan, i to u uistinu nesvakidašnjoj kuhinji - na otvorenom pokraj Bosuta, a natjecatelje je ugostio na splavu na toj rijeci.

Foto: RTL

Njegov se jelovnik sastoji od predjela imena Inati se Slavonijo, glavnog jela Bosutski bećar i deserta Zlatni dukat.

- Krasno zvuči, pravi tradicionalni meni s pjesmama i izvođačima - rekla je Tihana, a s njom se složila Gabrijela. No nije im se svidjelo kad su shvatile da je glavno jelo šaran, kao ni to da će večera biti poslužena na rijeci.

Foto: RTL

Kad su stigli, Stjepan ih je dočekao odjeven u šokačku nošnju i naravno - s aperitivom! Poslije nekoliko lijepih riječ domaćina i zdravice, prvo su zapjevali, a potom počeli s predjelom.

- Bilo je fino; domaća kobasica, kulen, sir, kajmak, zaista ukusno, no mislim da je ipak bilo malo prejednostavno - rekla je Tihana.

- Meni je predjelo bilo vrhunsko - kulen besprijekoran, sir odličan, stvarno sve pohvale - dodala je Jasmina.

Foto: RTL

Uslijedilo je glavno jelo - šaran na rašljama.

- To je najveći komad hrane koji sam ikad dobila serviran na tanjuru - rekla je Jasmina, a domaćin im je objasnio kako im je lakše jesti prstima i da trebaju jesti od sredine ribe.

- Bilo mi je odlično, možda samo malo slano - rekla je Gabrijela, a Tihani se nije svidjelo zato što ne voli miris šarana. Jasna je bila skeptična prije kušanja zato što ne voli baš ribu i nikad nije jela šarana na rašljama, ali naposljetku je bila jako zadovoljna.

- Bilo mi je fantastično - začinjeno dobro, pečeno dobro, baš onako kako bi trebalo - rekla je.

Foto: RTL

Krempita se svidjela svima osim Gabrijeli koja baš ne voli tu vrstu kolača. Poslije deserta Stjepan je priredio prekrasno iznenađenje - na čamcu su doplovili tamburaši.

- Bili su spektakularni, super mi je to bilo, baš je to vrhunska ideja - rekla je Jasna, a i ostalima je to bilo super. Naravno, uz pjesmu, došao je red i na slavonsko kolo i svi su zaplesali.

- Večeras je baš sve bilo po mom guštu - rekla je Jasna. Jasmina je zbog loše atmosfere Stjepanu dala ocjenu osam, Jasna se odlučila za desetku zato što su joj bili super i večera, i ambijent, i doček, Gabrijela je također dala ocjenu deset jer je željela nagraditi Stjepanov trud, a Tihana je dala najmanju ocjenu - sedam zato što ne voli šarana.