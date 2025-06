Tanja Savić stiže u Arenu Zagreb

Slavljenička euforija Tanje Savić konačno stiže i u Hrvatsku. Nakon što je na turneji '20 godina sa Tanjom' rasprodala koncerte diljem regije i oduševila desetke tisuća obožavatelja, jedna od najvoljenijih glazbenica s ovih prostora najavljuje dugo očekivani spektakl u Areni Zagreb.

Foto: Antonio Ahel

- Dugo smo pripremali dolazak u Zagreb. Fanovi su to silno željeli, a i ja sam to željela ostvariti. Puno su me puta tražili da dođem, stalno su mi slali poruke preko društvenih mreža. Vrlo sam lojalna prema njima, baš kao što su i oni lojalni meni. Zato sam odlučila doći u vašu Arenu, a datum je 23. svibnja 2026. godine. Bit će to pravi spektakl, kakav još niste vidjeli! - najavila je Tanja putem Extra FM-a.

Na ovoj posebnoj večeri Tanja će svoju publiku povesti na emocionalno putovanje kroz ključne trenutke svoje karijere – od prve velike prekretnice, hita "Tako mlada", do balada koje su ostavile trajan trag, poput "Zlatnik" i "Gde ljubav putuje", pa sve do energičnih hitova "Švaler" i "Zašto me u obraz ljubiš". Sve to bit će ispraćeno produkcijom na najvišoj razini i spektakularnom scenografijom koja će istaknuti veličinu ovog jubileja, a u pripremi je i novi glazbeni materijal.

Snimanje tv emisije Ami G Show na televiziji Pink u Šimanovcima | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Uvelike pripremam novi materijal. Već šest mjeseci radim na jednoj novoj pjesmi, preostalo je još samo da snimim spot. Pjesma se zove, evo ekskluzivno najavljujem, ‘Ateista’. Znam, naslov je malo nesvakidašnji, ali pjesma nosi snažnu poruku. Kada je čujete, sve će vam biti jasno - otkrila je.

- Ponesite dobro raspoloženje, bit će ludo i nezaboravno! Voljela bih da mi fanovi predlože koga bi željeli vidjeti kao goste na koncertu - dodala je Tanja.

Tanja Savić svoju je karijeru započela 2004. godine, kada je osvojila srca publike i žirija kao finalistkinja popularnog glazbenog natjecanja "Zvezde Granda". Osvojivši drugo mjesto, otvorila je vrata jednoj od najuspješnijih karijera na regionalnoj glazbenoj sceni.

Njezin prvi album "Tako mlada" postigao je ogroman uspjeh i lansirao je u zvjezdanu orbitu. Uslijedili su brojni hitovi na ukupno pet studijskih albuma, a svaki od njih dodatno je učvrstio njezino mjesto na estradnom nebu. Njezine pjesme danas broje desetke milijuna pregleda, a stihovi su postali dio svakodnevice tisuća fanova.

Foto: Antonio Ahel

Tanja je tijekom karijere surađivala s nekim od najvećih imena s glazbene scene, a njezin vokal, prepoznatljiv po toplini i snazi emocije, bio je više puta nagrađivan te hvaljen od struke i publike. Osim po glazbi, poznata je i po tome što nikad nije odustala, ni kad je bilo teško ni kad je scena bila nemilosrdna.

Hrvatska publika bila je uz Tanju od samih početaka te nema sumnje da će tako biti i na njenom koncertu karijere 23. svibnja 2026. u zagrebačkoj Areni, a ulaznice za magičnu glazbenu večer u prodaji su putem sustava upad.hr.