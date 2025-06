John Legend oduševio publiku u Beogradu: 'Ovo ćete pamtiti...'

Svjetska glazbena zvijezda i dobitnik prestižnog EGOT statusa, John Legend, sinoć je po prvi put nastupio u Beogradu, otvarajući četvrto izdanje Belgrade River Festa na Kula Plazi, uz samu obalu Save. Ovaj koncert označio je njegovu premijeru pred beogradskom publikom i ujedno početak ljetne koncertne sezone u glavnom gradu Srbije.

Legend je pred tisućama posjetitelja izveo dvosatni koncert prepun emocija i energije, započevši nastup pjesmom 'Let’s Get Lifted', kojom je i najavio proslavu 20. godišnjice svog debitantskog albuma 'Get Lifted'.

Tijekom večeri nizali su se hitovi poput 'Used to Love U', 'Tonight (Best You Ever Had)', 'Let’s Do It Again', 'Number One', 'You Got Me', 'Never Let Me Down', a najemotivniji trenutak večeri bio je izvedba svjetski poznate balade 'All of Me', koju je publika pjevala uglas s Legendom.

John Legend odfržao koncert u sklopu Belgrade River Festa | Foto: M.P./ATA Images/PIXSELL

- Prvi put smo u Beogradu i Srbiji i uzbuđeni smo zbog toga. Slavimo 20 godina od albuma Let's Get Lifted. Bit će ovo noć koju ćete pamtiti - poručio je okupljenima.

Nakon koncerta odao je počast funk ikoni Slyju Stoneu, koji je preminuo u 82. godini života.

- Moj brat Questlove upravo je režirao nevjerojatan dokumentarac o njegovom životu i radu. Sly je desetljećima bio ikona funka, soula i kreativnosti. Moja sućut njegovim voljenima - napisao je na društvenim mrežama.