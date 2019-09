Tanja ukrala pažnju senzualnim plesom: Bez mene nije zabavno

Mladi Ekvadorac na svom će imanju ugostiti Tanju Šustić, Ivanu Ćulum i Maju Rajković, dok u Australiju lete Tina Merčep, Karolina Grubić i Ana Radoš. Lagane trzavice među Danielovim djevojkama osjetile su se već na putu do aerodroma, a nastavile su se i u avionu. Na svako Majino pitanje, Tanja je odgovarala provokacijom.

- Pokušavam 'iskulirati' kad Tanja radi scene jer ne želim jednostavno ulaziti u nekakve razgovore s njom jer ne vrijedi - priznala je Maja.

- Osjećam da sam djevojkama antipatična iz razloga što sa sobom nosim jednu energiju koju je jako teško shvatiti i prihvatiti. Ne mislim da me mrze… Ali da sam im antipatična – itekako! - komentirala je Tanja. No najnervoznija je ipak bila Ivana koju je čekao prvi let avionom u životu – i to odmah na drugi kontinent!

- Samo da ne završimo u oceanu - komentirala je. Putovanje od 12 sati od Pariza do Ekvadora dame su kratile na razne načine, a druželjubiva Tanja upoznala je mlade Ekvadorke s kojima je pronašla zajednički jezik.

- Pohvalile su me da izgledam kao neka bogatašica iz Ekvadora - pohvalila se. Dvanaest sati kasnije stiglo je vrijeme za konačni susret s Danielom kojeg su na aerodrom dopratili i jednako veseli roditelji.

- Jako sam uzbuđen što su djevojke došle - priznao je mladi farmer.

- Kad smo stigle na aerodrom, Daniel nas je sve pozdravio jednako, ali se više posvetio Tanji i mislim da to baš nije O.K. jer bilo bi ljepše i ugodnije nama da smo svi zajedno provodili vrijeme - nije baš bila zadovoljna Maja.

Među Jackovim damama bilo je nešto manje vidljivih tenzija, no jednako velike nervoze pred dugi put. '

- Cure su odlične, ali ih ja ne smatram konkurencijom. One meni ne mogu konkurirati - kazala je Ana. Red spavanja, red upoznavanja drugih putnika, jedno presjedanje u Dubaiju – i djevojke su sretno sletjele u Melbourne.

- Nećemo spavati, mi ćemo sad partijati cijelu noć - dobro su raspoložene bile Jackove dame.

A u Ekvadoru, djevojke su provodile prvi zajednički dan s Danielom, koji je priznao da se još uvijek nije naviknuo na Tanjine brze promjene raspoloženja.

- Što se tiče Daniela, tu sam sto posto sigurna da je to to, da se taj dečko zagledao u mene i da tu može biti nešto - priznala je Tanja.

- Mislim da je Tanja malo previše samouvjerena. Daniel pokazuje interes i za Ivanu i za mene… Mislim da Tanja nije konačna odluka - dodala je Maja.

Svanulo je i novo jutro u Melbourneu i djevojke su bile i više no spremne konačno vidjeti svog farmera, a spreman je bio i Jack koji ih je, poput pravog džentlmena, dočekao s buketima.

- Dočekao nas je kao pravi gospodin… Djelovao je iskreno sretno kad nas je vidio, ali ne zna što ga čeka sad idućih nekoliko dana - bile su zadovoljne dame. Daniel je svoje dame odveo u obližnji restoran kako bi uživale u lokalnim specijalitetima, a potom će po prvi put umočiti noge u Tihom oceanu.

- Htio bih produbiti vezu s Majom… Ne želim biti samo s Tanjom - priznao je Daniel, dok je Tanja bezbrižno uživanje uz obalu iskoristila kako bi Daniela odvukla od ostalih djevojaka.

- Pustila sam da se 'izguštiraju' i onda je bilo vrijeme za Tanju… Ja sam uletjela, nisam napravila ništa što inače ne bih. Nasmijala sam se, Daniel se okrenuo odmah oko mene - ispričala je Tanja koja je pokušala zavesti Daniela senzualnim plesom.

- Nije pokazala da može pridobiti pažnju na neki drugi način osim na dramu…Svatko ima neke svoje adute - rekla je Maja.

- Bez Tanje nema zabave - jednostavno je rekla Tanja.