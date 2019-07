Tara snimala po Americi, zbog glume uzela prezime Thaller...

Zagrebačka glumica Tara Thaller (21) ove godine ima pune ruke posla. Nakon uloga u serijama i filmovima te pobjede u showu 'Zvijezde pjevaju' otputovala je u New York i snimila novi film. U sve u što se upustila ispalo je odlično. Mlada glumačka nada kaže kako ne zna tajnu uspjeha, samo je odlučila slijediti svoje snove. Pravo prezime joj je Filipović, ali je nakon prve uloge uzela prabakino - Thaller.

U Ameriku si išla snimati švicarski film 'Hungry Saints'. Kako ti je bilo na setu? Jesi se baš s nekim posebno sprijateljila?

Ekipa je bila velika, a ljudi koji su bili u ekipi bili su iz Perua, Amerike, Švicarske. Ja sam bila jedina Hrvatica. Bila je vrlo ugodna atmosfera za raditi. Svi smo se slagali, međusobno smo se poštovali, tako da nije bilo problema. Bilo je sve lijepo organizirano. Niskobudžetan je film, zbog toga nismo imali puno vremena, a dodatno nam je otežavalo stvari to što smo snimali u New Yorku koji je sam po sebi kaotičan.

Koliko si dugo bila u New Yorku i u kojim si sve gradovima snimala?

Ondje sam bila mjesec dana, a snimali smo samo u New Yorku.

Koja je radnja filma i kakva je tvoja uloga?

Radi se o mladim ljudima koji pokušavaju ostvariti bolju budućnost i zato odlaze u Ameriku. U procesu su dobivanja vize pa moraju pohađati školu engleskog jezika, tamo se i upoznaju. To je zapravo priča o prijateljstvu i ljubavi. Konkretno, ja glumim mladu Hrvaticu koja je došla u Ameriku da bi postala pjevačica/glumica. Njezin dečko upada u nekakve probleme i ona mora pronaći brzo novac.

Glumila si, dakle, na engleskom jeziku.

Da, ali sam po scenariju imala pjesmu na hrvatskom i u jednom navratu sam rekla jednu prostotu, onako, ‘sebi u bradu’.

Što je obitelj rekla na to da ideš u New York? Koliko ste se često čuli telefonski ili preko društvenih mreža?

Obitelj je bila uzbuđena zbog mene, naravno da im je bilo drago. Ipak to nije mala stvar i ne događa se često. S njima sam se čula svaki dan. Jedino ako bi snimanje trajalo predugo, kad bi bilo baš intenzivno, onda se ne bi mogla čuti taj dan nego idući. Snimanje je trajalo po 12 sati, toliko je radno vrijeme i još pripreme po dva, tri sata...

Imaš li neku anegdotu koju pamtiš sa seta ili nešto što ti je bilo baš smiješno?

Bilo je zanimljivo kad smo morali puno hodati bosi pa bismo skidali cipele i znala nas je uhvatiti kiša. Nekad bi nam ljudi prišli, uletali i ometali rad, a tome bi se kasnije znali smijati. Snimali smo u interijerima i po ulicama New Yorka.

Planiraš li se opet vratiti u New York? I to ne samo turistički; bi li ondje mogla živjeti?

Ne znam bih li ondje baš mogla živjeti, zaista je drukčije nego kod nas. Mislim da se čovjek može na sve naviknuti, ali meni ipak više odgovara ovaj mentalitet. No super je iskustvo jer treba doživjeti nešto novo i drukčije.

Koliko ti je porasla popularnost nakon uloge u 'Uspjehu' i pobjede u showu 'Zvijezde pjevaju'?

S obzirom na to da sam počela od nule, popularnost mi je porasla. Ali mislim da mi je televizija donijela veći odskok zato što više ljudi i baš određene generacije gledaju zabavne programe, a ja sam bila dio jednog takvog showa. Skočio mi je i broj pratitelja na Instagramu nakon ’Zvijezda’.

Je li ti drago kad vidiš fan page Tara Thaller ili ti je to čudno? Želiš li da prestanu to raditi?

Slatko mi je kad vidim fan page, ali i neobično jer nikad to prije nisam iskusila, vidjela sam da imaju drugi ljudi, ali definitvno mi je to nešto novo. Nemam ništa protiv toga, nije da ću im reći da prestanu.

Je l’ ti smeta što te klinci prepoznaju dok, primjerice, piješ kavu pa nikad nemaš mira?

Klinci mi nikad ne smetaju, nekad me zaustave za fotku i autogram, nikad mi to nije problem. Ali nemam baš puno vremena da šetam po gradu, zauzeta sam, ali kad me sretnu, nikad ih ne odbijem.

U sve u što si se dosad upustila, bilo je odlično. Imaš li neku tajnu?

Nemam nikakvu tajnu, samo sam odlučila slijediti svoje snove. Za svakog postoji njegov put, nema jedinstveni put ili koraci u receptu kojih se moraš držati da bi ispalo nešto dobro. Trebaš slijediti intuiciju, truditi se, stalno raditi na sebi i imati pozitivan stav te će stvari sjesti na svoje mjesto.

Imaš li već novi angažman ili dogovore za skoru budućnost?

Imam dva angažmana koji me očekuju, a prije New Yorka odradila sam još jedan vezano za hrvatski dugometražni crtić, a sad ću dati glas i za jedan američki.

Bojan i Ashley snimili su pjesmu nakon završetka 'Zvijezde pjevaju', planirate li suradnju ti i Dino?

Oboje smo nakon showa bili zauzeti pa nikako da dogovorimo to, već je nekoliko puta rekao da je u nekim svojim planovima, tako da evo, za sad ne znam. Rekla sam da bih, ali evo velike stvari nam se događaju. Ušli smo oboje u posao, tako da...

Kako ćeš provesti ljeto?

Do kraja srpnja sam u Zagrebu, a onda ću otići s braćom i sestrama kod bake na more pa na Sarajevo Film Festival...

