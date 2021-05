I dalje duboko u pjesničkim pejzažima uličnog slenga i idiosinkratskim slikama rimovanim preko head-nodding podloga za razaranje bas membrana. Duboko u zvuku devedesetih - je li to bio namjerni “retro” projekt ili je to jednostavno sound od kojeg je sazdan autorski krvotok? “Ne zvuči staromodno, svi zvukovi gore su aktualni”, objašnjava Target svima kojima se na komparativnim osnovama trenutačnog sounda scene učini da su ušli u vremeplov. “Najviše preferiram takav zvuk, onaj grimey New York East Coast boom bap, ali nisam ograničen samo na njega, tako da se na albumu našla i modernija produkcija.” Target pri tome misli na pjesme “Daleko od bratstva” ili “Bez pameti”, na kojima gostuju njegovi stari prijatelji, Suicidal i General Woo. Zajedno s drugim “featurinzima” na mikrofonu, kao što su Crnee i Dante, gostujući MC-ji upotpunjuju Targetovo solo putovanje pjesmama nastalima u duhu alter ega Mladi gospar. Ali da ne zvuči zbunjujuće, Target će sam objasniti što to točno znači:

- Kad repam, repam u nekoliko varijanti. Kad repam kao Target, to je više u stilu onoga što radim s Tram 11. Mladi gospar sam kad repam solo i kad pokušavam prenijeti neku poruku. Kad repam skill, onda sam Mic Masta T., a Purger Black kad freestyleam i neobavezno slažem rime. Prilagodim se kaj god da radim, a naravno sve ovisi o podlozi. Neke stvari repaš na solo, neke su stvorene za duo ili posse cut...