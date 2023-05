Tarik Filipović o predstavi o Ćiri: 'On je moje nadahnuće, moja muza, vrijeme ne može ništa...'

Glumac i voditelj Tarik Filipović (51), gostovao je u 'Topcastu' Top radija te odgovorio na pitanja voditelja Krune Belka. Tarik je emotivno progovorio o pokojnom Ćiri Blaževiću kojega je jako cijenio i o kojemu već godinama igra predstavu s kojom je obišao cijeli svijet.

Tarik je strastveni ljubitelj sporta, a poznata je i njegova snažna poveznica s pokojnim trenerom Ćirom Blaževićem o kojemu već godinama igra predstavu.

- Ćiro je bio moj izbor, moje nadahnuće, moja muza i već šest godina igram tu predstavu i igrat ću je, vrijeme joj ne može ništa. Tek sad ljudi još više traže predstavu koja se na neki način ‘izigrala‘ nakon 150, 160 izvedbi širom svijeta i sada zovu sa svih strana da bi 'Ćiru' ponovno gledali što je meni drago da ga 'ostavimo', da mu se trag ne zatre - rekao je glumac.

Glumac ističe kako je Ćirin duh uvijek tu negdje, a ljudi predstavu prate emotivnije nakon njegove smrti.

- Premda je Ćirin duh tu negdje. Ljudi još uvijek, kao ni ja, ne misle da je on otišao s ovog svijeta nego da je tu i nema tuge, osim na kraju predstave. Ta predstava mi je srcu draga. Jedna od rijetkih predstava u mom životu na koju nitko nije imao niti jednu primjedbu. - rekla je glumac.

No, netko je ipak imao primjedbu na predstavu. Bio je to sam Ćiro, a Tarik je otkrio kako je to izgledalo.

- On je, ali on se ne računa. Sedam puta je gledao. Kada je došao sedmi put rekao je – slušaj, dovest ću neke farmaceutkinje, trideset njih, pazi kako igraš. Ja sam rekao – pa igram uvijek isto Ćiro! I pred kraj predstave kažem – ne volim riječ penzionerski jer sam još aktivan na svim poljima. A čuješ njega iz publike – lažeš! I onda je publika shvatila da je on unutra, majstor svjetla je shvatio, upalio svijetla i onda je on ustao, a ljudi su pljeskali. To je njegov duh koji nije otišao, koji je još tu.

