<p>Tata je bio veliki optimist, sve nas je umirivao, govorio je da nema smisla dizati buku oko te njegove operacije, rekao je za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/ispovijest-potresenog-kicinog-sina-tata-je-zauvijek-zaspao-a-ja-nisam-smio-biti-uz-njega-15031224?fbclid=IwAR3R7UxEJCWBJMS6-p2SXdAaXJBBdk9zwiL12ik5BhemjdeenxA7NNfmMpI" target="_blank">Jutarnji list</a> <strong>Pavao Slabinac </strong>(41), sin <strong>Krunoslava Kiće Slabinca</strong>. </p><p>U petak u 6.50 u bolničkog sobi zagrebačkog KBC-a preminuo je legendarni glazbenik Krunoslav Kićo Slabinac u 77. godini. Unatoč uspješnom operativnog zahvatu njegov se oporavak zakomplicirao. Svi su se nadali da će biti bolje, no glazbenik nije izdržao. Imao je koronarnu bolest koja mu je bila zahvatila krvne žile. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Kolege i prijatelji se opraštaju od Kiće Slabinca</b></p><p>Glazbenik se tijekom boravka u bolnici često čuo s prijateljima i obitelji putem telefona. Zbog epidemioloških mjera nitko nije mogao do njega. Obilazio ga je mlađi sin <strong>Ivan </strong>(39), koji radi kao bolničar na Rebru. </p><p>Pavao napominje kako je Kićo planirao što će uraditi kada izađe iz bolnice. Htio je napraviti veliki samostalni koncert s pjesmama koje su mu obilježile karijeru. Zbog korone, kaže Pavao, vijesti o Kićinom zdravlju dolazile su 'na kapaljku'. </p><p>- Tata je u jeku epidemije koronavirusa tjednima, ma mjesecima ležao u bolnici, a mi ga nismo mogli vidjeti, ni čuti, ni pogladiti po ruci, niti poljubiti. Iz bolnice su dolazile uglavnom loše vijesti, ali povremeno bi nam javili da je tata bolje, pa bismo se ponadali... Teško je uopće i opisati kako smo se osjećali od ljeta nadalje. Taman ti jave da se stanje malo poboljšalo, pa na kratko odahneš, a onda opet čuješ loše, baš loše vijesti - opisuje Pavao.</p><p>Glazbenikov iscrpljeni organizam nije mogao podnijeti bakteriju koja mu se nedavno vratila. </p><p>- Gotovo je. Kićo je otišao. I ja sad ne znam uopće reći kako se osjećam. Očajan sam. Tužan sam. Boli me koliko sam tužan. A onda se pitam, koliko dugo bi se on još mučio da je ta agonija potrajala - rekao je Pavao Slabinac. Urnu će položiti u Osijeku, u krugu obitelji, a točno vrijeme se još ne zna. </p>