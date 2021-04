Prosječnom čitatelju vjerojatno se čini kako je jedna od najpoznatijih obitelji na svijetu, klan Kardashian-Jenner, cijeli život na internetu i televiziji, no nije tako. Prije 2007. oni su javnosti bili poprilično nepoznati, iako se neki možda sjećaju prezimena Kardashian iz 90-ih godina, kada se sudilo O.J. Simpsonu. Naime član njegova odvjetničkog tima bio je upravo Robert Kardashian Sr., otac Kourtney, Kim, Khloe i Roberta Kardashiana i prvi suprug Kris Jenner, a koja je u to doba već podnijela papire za razvod.

Tata najslavnijeg starijeg klana Kardashiana, Robert George Kardashian rođen je 1944. godine u dobrostojećoj obitelji armenskih korijena u Los Angelesu. Po zanimanju odvjetnik, odlučuje zamijeniti pravo s radom u glazbenoj industriji. Njegov najbolji prijatelj i vjenčani kum na vjenčanju za 23-godišnju Kristen Mary Houghton, bio je zvijezda američkog nogometa O.J. Simpson. Kardashian i Simpson su ponovili kumstvo, kada se O.J. vjenčao s Nicole Brown. Ubrzo su Nicole i Kris postale najbolje prijateljice te su zajedno provodili blagdane i ljetovanja.

Robert i Kris dobili su u braku kćeri Kourtney Mary (41), Kimberly Noel (40) poznatiju kao Kim, Khloe Alexandru (36) i jedinog sina Roberta Arthura (34). Bračna sreća potrajala je do kraja 80-ih, kada je Kris nezadovoljna životom kao 32-godišnje domaćica, počela varati Roberta, koji ju je tri puta uhvatio sa ljubavnikom.

Kris u svojoj autobiografiji 'Kris Jenner... and All The Things Kardashian' tvrdi da najviše žali što je varala Roberta i na kraju se rastala od njega 1991. godine. Već idući mjesec se udala za olimpijskog prvaka Bruce Jennera, pa je Bruce zamijenio Roberta na zajedničkim ljetovanjima.

Ubrzo su se rastali Nicole i O.J., ali su odlučili dati si novu šansu na uskršnjem ljetovanju sa obitelji Kardashian -Jenner.

-Tjedan prije ubojstva svi smo zajedno bili u Meksiku na obiteljskom ljetovanju, Simpsonovi i mi, a ono što je uslijedilo bilo je nezamislivo – prisjetila se Kim u intervju s Davidom Lettermanom. Bivša supruga O.J.-a, Nicole i njezin prijatelj Ron Goldman ubijeni su 12. lipnja 1994., u dvorištu njezine kuće. Nekoliko dana kasnije O.J. je osumnjičen za ubojstva i pozvan u policijsku stanicu.

Robert Kardashian je potvrdio u intervju s Barbarom Walters 1996. godine, da je 17. lipnja našao O.J. u sobi Khloe Kardashian kako drži pištolj kraj glave. Robert ga je uvjerio da to ne čini u dječjoj sobi i naposljetku da odustane od toga. Znajući da će ga policija uhititi, O.J. se dao u bijeg u bijelom Fordu Bronca, potjera je trajala dva sata i pratilo ju je 90 milijuna ljudi.

Za vrijeme potjere njegov odvjetnički tim saziva press konferenciju za medije, i tu prvi puta šira javnost Amerike čuje za ime Kardashian.

Njihovo predstavljanje američkoj publici započelo je s Robertovim čitanjem O.J.-ovog oproštajnog pisma tijekom press konferencije koje su sazvali O.J. odvjetnici dok je on bježao u bijelom Fordu Bronca. Robert Kardashian je u tom trenutku postao poznata osoba.

Suđenje stoljeća

To ubojstvo zauvijek je podijelilo obitelj Kardashian-Jenner. Kris koja je u to vrijeme bila trudna s Kendall Nicole Jenner (25), danas slavnom manekenkom, u sudnici na suđenju O.J. Simpsonu je sa svoje četvero djece i novim mužem, sjedila sa obitelji najbolje prijateljice Nicole.

Robert je bio na suprotnoj strani u sudnici. Imao je veliku vjeru u nevinost svog prijatelja zbog kojeg je ponovno aktivirao svoju odvjetničku licencu. Prije tog suđenja nije prakticirao pravo punih 20 godina.

- Poznajem ga bolje nego itko drugi u odvjetničkom timu - povjerio je Robert L.A. Timesu 1994. godine. Buduća influencerica Kim je tada imala 13 godina, a u intervju s Davidom Lettermanom priznala je da im je ta podjela na neki način razarala obitelj za vrijeme cijelog suđenja.

- Kad ti otac stane na jednu stranu, a mama na drugu... Mama je bila uvjerena da je on ubio njezinu prijateljicu, što je za nju bilo vrlo traumatično. Onda bismo otišli k tati, a ondje je bilo posve drukčije... I mi, kao djeca, nismo znali što vjerovati i na čiju stranu stati jer nismo željeli povrijediti ni mamu ni tatu - rekla je Kim.

Na Davidovo pitanje smatra li ga odgovornim za smrt dvoje ljudi, Kim je pomno birala riječi te izjavila da se zbog poštovanja prema njihovoj djeci, ne izjašnjava po tom pitanju. Oprah Winfrey je uživo s publikom u svom talk showu pratila presudu, prema reakcijama publike može se vidjeti koliko je Amerika tada rasno bila podijeljena, a budućoj reality zvijezdi Kim, je taj povijesni trenutak bio prvi doticaj s pravom i medijima.

Tijekom suđenja, život Roberta Kardashiana, koji je stao uz svog najboljeg prijatelja se skroz promijenio, mediji su ga pratili na svakom koraku. Njegovo mjesto u sudnici bilo je između publike i odvjetničkog stola. Na dan kad je tužiteljstvo prikazivalo fotografije mrtve Nicole i Rona, obrana se brinula kako će O.J. reagirati te su pomaknuli Roberta da sjedi kraj njega da ga drži sabranim i mirnim kad kamera zumira na njegovo lice.

Što je bilo u Louis Vuitton torbi?

Kardashian je nosio misterioznu Louis Vuitton torbu nakon Simpsonovog povratka iz Chicaga, dan nakon ubojstva i rekao da ju je policija odbila kad im ju je pokušao dati tijekom kućnog pretresa. Tužiteljstvo je sumnjalo da je torba mogla sadržavati krvavu odjeću ili možda čak i oružje za ubojstvo, a kad su ga htjeli ispitati o njegovom sadržaju, Robert je rekao da nikada nije pogledao unutra. U svojoj autobiografiji Kris Jenner je podijelila pismo koje joj je Robert Kardashian napisao na dan presude:

'Mislim da je ova podjela u našoj obitelji na krivnju i nevinost vrlo tužna. Ne želim da nam ovaj slučaj rastrga obitelj. Molim te shvatiti da sam zarobljen u položaju u kojem se nalazim i ne mogu izaći. Moram dovršiti ovaj slučaj. Doista vjerujem u njegovu nevinost i ako ga ne proglase krivim, i dalje ću ga podržavati. Shvaćam, Kris, da i ti snažno vjeruješ u njegovu krivnju. Imaš pravo na svoja uvjerenja - baš kao i ja ..., Robert Kardashian, 1995.'

Iako je bilo puno dokaza i na mjestu zločina i u O.J.-ovoj kući, O.J. je proglašen nevinim u listopadu 1995.

Godinu kasnije, Robert je u intervju s Barbarom Walters rekao da sada ima određene sumnje u njegovu nevinost, te kako ga najviše muči 'krvni dokaz'.

- Dokaz krvi mi je najveći trn u oku. To mi stvara najveće probleme. Tako da - borim se s krvnim dokazima - rekao je Kardashian.

Nakon presude, L.A Times je zatražio od Roberta njegovo pisano mišljenje o 'medijskom suđenju'. U njemu žali zbog gubitka privatnosti i pritom predviđa trenutnu medijsku atmosferu u kojoj se svaki mali djelić servira publici gladnoj detalja.

- Za mene je pitanje bilo: Što biste učinili za prijatelja? Biste li odustali od svog posla, stavili svoj privatni život na čekanje i posvetili godinu i pol svog života prijatelju? Ja jesam, ne sluteći kakvo me grozno putovanje čeka. Tko želi da se njihov život i sve što su radili posljednjih 25 godina vuče pred američku javnost? U roku od tjedan dana započeo je napad. Bio sam totalno nespreman za lavinu novinara, kamera i nabrijane javnosti koja je opsjedala moj dom i život. Preko noći postao sam predmet pisama mržnje i telefonskih poziva u svako doba dana i noći. Prijetilo mi se, mojoj su djeci prijetili. Tolika je potražnja društva za informacijama da više ne možemo reći da su sve prikupljene vijesti vrijedne emitiranja. Većina toga nije - komentirao je 1995. Robert Kardashian.

Nakon suđenja, Robert i Kris su postali bliski prijatelji i zajedno sudjelovali u odgoju djece. Godine 2003. Robert je obolio od raka jednjaka, zamolio je Bruce Jennera da se brine o njegovoj djeci. 'Suđenje stoljeća' praktički je izumilo reality TV, a privatno 'okrenuti' u javno je umjetnost kojom su ovladali Robertova bivša i njihova djeca, čiji su životi u pretvoreni u reality carstvo.