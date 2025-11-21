Meghan otkriva sve o Harryju: On me voli hrabro, nitko me na svijetu ne podržava kao on...

Meghan Markle otvoreno je progovorila o ljubavi i podršci koju prima od supruga, princa Harryja.

- On me voli tako hrabro, potpuno, i uvijek me podržava - rekla je vojvotkinja u intervjuu za Harper’s Bazaar.

Foto: REES

Zvijezda 'Suitsa' otkrila je i kako njihova razigranost i kreativnost prožimaju svaki dio života, uključujući i posao: 'Čak i u poslu želim da se igramo, zabavljamo, istražujemo i budemo kreativni.'

Markle je najavila i nadolazeći 'Netflixov specijal With Love, Meghan: Holiday Celebration', u kojem se pojavljuje i Harry. I dok par uživa u međusobnoj bliskosti, izvori tvrde da Hollywood nije oduševljen njihovim profesionalnim odlukama.

Harry je, pak, jasno poručio da je odlazak iz kraljevske obitelji bila njegova odluka.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- Nikada nije tražila da ode. Morao sam to sam vidjeti - objasnio je u Netflixovoj seriji 'Harry & Meghan', naglašavajući da je njegova supruga bila izložena stalnom medijskom pritisku.