Obavijesti

Show

Komentari 0
TAJNE BRAKA

Meghan otkriva sve o Harryju: On me voli hrabro, nitko me na svijetu ne podržava kao on...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: < 1 min
Meghan otkriva sve o Harryju: On me voli hrabro, nitko me na svijetu ne podržava kao on...
2
Foto: REES

Meghan Markle otvoreno govori o svojoj vezi s princem Harryjem i otkriva kako ga bezuvjetno voli i podržava. Par dijeli razigran i kreativan odnos koji prožima svaki aspekt njihova života, uključujući i posao

Meghan Markle otvoreno je progovorila o ljubavi i podršci koju prima od supruga, princa Harryja.

- On me voli tako hrabro, potpuno, i uvijek me podržava - rekla je vojvotkinja u intervjuu za Harper’s Bazaar.

Prince Harry and Meghan Markle depart The Foundation Women of Vision Awards in NYC
Foto: REES

Zvijezda 'Suitsa' otkrila je i kako njihova razigranost i kreativnost prožimaju svaki dio života, uključujući i posao: 'Čak i u poslu želim da se igramo, zabavljamo, istražujemo i budemo kreativni.'

TITULE I TRADICIJA Čudan kraljevski protokol prati Meghan Markle gdje god stigne
Čudan kraljevski protokol prati Meghan Markle gdje god stigne

Markle je najavila i nadolazeći 'Netflixov specijal With Love, Meghan: Holiday Celebration', u kojem se pojavljuje i Harry. I dok par uživa u međusobnoj bliskosti, izvori tvrde da Hollywood nije oduševljen njihovim profesionalnim odlukama.

Harry je, pak, jasno poručio da je odlazak iz kraljevske obitelji bila njegova odluka.

Prince Harry and Meghan Markle engagement announcement, Kensington Palace, London, UK - 27 Nov 2017
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- Nikada nije tražila da ode. Morao sam to sam vidjeti - objasnio je u Netflixovoj seriji 'Harry & Meghan', naglašavajući da je njegova supruga bila izložena stalnom medijskom pritisku.

SPORNO PUTOVANJE Kraljevske tenzije: Palača poriče da ih je Harry obavijestio o svojem putovanju u Kanadu
Kraljevske tenzije: Palača poriče da ih je Harry obavijestio o svojem putovanju u Kanadu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...
DOLAZI IZ MEKSIKA

Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...

Fátima Bosch Fernández, 25-godišnja dizajnerica odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasco, postala je 74. Miss Universe
FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025
PRAVI SPEKTAKL

FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje, čime je ujedno i završila natjecanje
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025