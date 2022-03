Tatjana Jurić shrvana zbog smrti psa: 'Ne mogu disati od tuge'

Radijska voditeljica Tatjana Jurić (40) objavila je tužnu vijest na društvenim mrežama. Naime, uginula je njezina trinaestogodišnja kujica Jack, a Tatjana je napisala je podužu objavu posvećenu voljenoj kujici.

Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija kujice, s kojom je bila nerazdvojna.

- Otišla je moja Jack i ja pojma nemam kako podnijeti ovu prazninu. Ne znam hodati, a da se ne osvrćem gdje je. Ne znam biti, a da je ne tražim krajičkom oka i da je ne čujem negdje blizu. Od snimanja, terena, etera, montaža, studija, kava, sastanaka, druženja, frizera, šminkanja, odmora, kupanja, spavanja, veselja, tuge, samoće i tišine… Jack je uvijek, ali uvijek kad bi bila dobrodošla i kad je željela, bila uz mene. A dobrodošla je bila uvijek i željela je sa mnom uvijek - započela je voditeljica emotivan opis ispod objave.

- Iz legla, ona je izabrala mene. Iako sam ja došla po njezinog brata, ona mi je iz legla prva prišla i ostalo je, kažu, povijest; životno prijateljstvo koje će me grijati zauvijek. Kažu, kad pas izabere tebe, to je posebna misija koju to biće ima, a ja sam to osjećala svaki, ali svaki dan. I da smo dobile još vremena zajedno, opet bi bilo premalo - dodala je.

Istaknula je kako je spona koja ju je vezala uz Jackie nešto što je smiruje kad me trbuh mučno zaboli dok je tražim gdje je, a nje više nema.

- Jack je jednostavno bila - moja duša. Način na koji me ta mala, dobra duša oblikovala u ovih 14 godina, podrška i utjeha koju mi je dala! Upoznala sam razne tuge i praznine, ali ova, ljudi moji, ova je tuga… Ne pronalazim joj riječ i stalno mislim da sam joj trebala dati više, da sam je trebala zaštititi bolje! Baš zbog njihove nevinosti, zbog njihove nježnosti i dobrohotnosti… Zato toliko boli - zaključila je na kraju.

Naime, Tatjana je toliko pazila svog kućnog ljubimca da je nedavno čak i skočila u rijeku da bi spasila Jackie. Izazvala je, kako se našalila, neplanirani show program, a onda i uz niz videa objasnila cijelu dramu. Psić je njuškao i upao u rijeku, a onda Tatjana skinula jaknu i bez razmišljanja uskočila.