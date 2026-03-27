Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽE I TREĆI TAYLOR?

Taylor Lautner čeka prvo dijete sa suprugom Taylor Lautner

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Taylor Lautner čeka prvo dijete sa suprugom Taylor Lautner
2
Foto: instagram

Glumac i njegova supruga objavili su sretne vijesti na društvenim mrežama i pritom se dobro našalili na već dobro poznatu foru o 'dva Taylora'

Admiral

Glumac Taylor Lautner, koji se proslavio ulogom Jacoba Blacka u 'Sumraku' objavio je da sa svojom suprugom Taylor 'Tay' Lautner čeka prvo dijete. Lijepe vijesti podijelio je s javnošću fotografijama na društvenim mrežama. Na fotografijama su on i njegova supruga, a u rukama drže snimke ultrazvuka. 

POPULARNA VAMPIRSKA PRIČA FOTO Od premijere 'Sumraka' prošlo je 17 godina: Evo gdje su danas glavni glumci serijala
FOTO Od premijere 'Sumraka' prošlo je 17 godina: Evo gdje su danas glavni glumci serijala

- Što je bolje od dva Taylora Lautnera? - napisao je kratko uz fotografije, referirajući se na sada već poznatu šalu. Otkako se prije nekoliko godina oženio medicinskom sestrom Taylor Dome, koja je potom uzela njegova prezime, par je postao poznat po tome da dijele ime i prezime. Sada, s bebom na putu, spremaju se za dolazak 'trećeg Taylora', što je oduševilo njihove pratitelje. 

Glumca i njegovu izabranicu je upoznala njegova sestra Makena Moore. Tada je Taylor bio na pauzi od glume. 

Los Angeles: Poznati folaze 33. Breeders'Cup
Foto: ? Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATIO

- Htio sam uživati u životu i provesti vrijeme s prijateljima i obitelji. I tada sam upoznao i svoju zaručnicu, tako da je sve ispalo dobro - rekao je za People 2022. godine, iste godine kada su se i oženili. 

'OVOG LISTOPADA' Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?
Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?

Par Lautner poznat je po otvorenosti prema svojim pratiteljima, posebice kroz njihov popularni podcast "The Squeeze", u kojem razgovaraju o mentalnom zdravlju i osobnim iskustvima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...
DJ-ICA SE VRAĆA 'KOCKICAMA'

FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...

Ivana Knoll zadužena je za glazbeni program u poluvremenu utakmice Hrvatska-Kolumbija. Najpoznatijoj navijačici 'vatrenih' se, kaže, ostvario san. Godinama je s tribina mamila uzdahe, no mnogi su primijetili kako su često fotke na njenom Instagramu drugačije nego one koje 'okinu' fotografi...
FOTO Samo grudnjak i sako: Evo kako je Severina došla na Grašino rođendansko slavlje
ODVAŽNO IZDANJE

FOTO Samo grudnjak i sako: Evo kako je Severina došla na Grašino rođendansko slavlje

Severina je na svom Instagramu objavila dosad neviđene fotografije s Grašine proslave 50. rođendana, a na njima je otkrila i što je odjenula
FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt
FANOVI U ŠOKU

FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt

Brad Pitt šokirao je fanove drastičnom promjenom izgleda, ali na sreću riječ je samo o transformaciji za njegov novi film

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026