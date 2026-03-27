Taylor Lautner čeka prvo dijete sa suprugom Taylor Lautner

Glumac Taylor Lautner, koji se proslavio ulogom Jacoba Blacka u 'Sumraku' objavio je da sa svojom suprugom Taylor 'Tay' Lautner čeka prvo dijete. Lijepe vijesti podijelio je s javnošću fotografijama na društvenim mrežama. Na fotografijama su on i njegova supruga, a u rukama drže snimke ultrazvuka.

- Što je bolje od dva Taylora Lautnera? - napisao je kratko uz fotografije, referirajući se na sada već poznatu šalu. Otkako se prije nekoliko godina oženio medicinskom sestrom Taylor Dome, koja je potom uzela njegova prezime, par je postao poznat po tome da dijele ime i prezime. Sada, s bebom na putu, spremaju se za dolazak 'trećeg Taylora', što je oduševilo njihove pratitelje.

Glumca i njegovu izabranicu je upoznala njegova sestra Makena Moore. Tada je Taylor bio na pauzi od glume.

- Htio sam uživati u životu i provesti vrijeme s prijateljima i obitelji. I tada sam upoznao i svoju zaručnicu, tako da je sve ispalo dobro - rekao je za People 2022. godine, iste godine kada su se i oženili.

Par Lautner poznat je po otvorenosti prema svojim pratiteljima, posebice kroz njihov popularni podcast "The Squeeze", u kojem razgovaraju o mentalnom zdravlju i osobnim iskustvima.