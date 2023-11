Taylor promijenila tekst pjesme zbog Travisa. Pao i poljubac!

Iako ga čeka važna utakmica za dva tjedna, igrač američkog nogometa Travis Kelce trenutačno prati djevojku Taylor Swift (33) na turneji. Pjevačica je za njega imala posebno iznenađenje na posljednjem koncertu u Argentini.

Tijekom izvedbe svoje pjesme Karma, Taylor je malo promijenila tekst. Inače, stihovi su: "Jer karma je moj dečko, karma je bog. Karma je povjetarac u mojoj kosi vikendom, karma je opuštajuća misao."

No pjevačica je umjesto toga otpjevala: "Karma je tip iz Chiefsa koji mi dolazi ravno kući." S obzirom na to da su The Chiefs Kelceov tim, obožavatelji su vrlo brzo shvatili na što cilja.

Kada je Kelce, koji je uživo gledao nastup, shvatio što se dogodilo, izgledao je vidno dirnut. NFL zvijezda je držala rukama glavu dok su obožavatelji oko njega uzbuđeno vrištali.

Nakon koncerta pjevačica je potrčala prema njemu i poljubila ga.