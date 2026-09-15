Taylor se na Emmyjima pojavila s mačkom Oliviom Benson

Globalna pop zvijezda Taylor Swift ove godine nije dodala novu Emmy nagradu u svoju vitrinu, unatoč pet nominacija za svoj koncertni spektakl. Njezin film "Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" ostao je bez ijednog kipića, no pjevačica se ipak pobrinula da bude jedna od glavnih tema večeri zahvaljujući neočekivanom i zabavnom pojavljivanju.

Pet nominacija, nijedna pobjeda

Koncertni film, koji je zabilježio posljednji nastup povijesne turneje "Eras" u Vancouveru 8. prosinca 2024., ušao je u 78. dodjelu nagrada Emmy s velikim očekivanjima. Specijal prikazan na platformi Disney+ bio je nominiran u pet kategorija: za izvanredan prethodno snimljeni zabavni specijal, režiju, montažu slike, miksanje zvuka te tehničku režiju i rad kamere. Swift je osobno bila nominirana kao producentica i izvođačica. Ipak, konkurencija je bila prejaka. Nagradu za najbolji specijal odnio je "The Muppet Show", koji je pobijedio i u kategoriji montaže. Tehničke nagrade, uključujući onu za režiju, pripale su spektaklu s poluvremena Super Bowla u kojem je nastupio Bad Bunny. Važno je napomenuti da su sve nagrade u spomenutim kategorijama dodijeljene 5. rujna, na ceremoniji Creative Arts Emmy, više od tjedan dana prije glavnog televizijskog prijenosa.

Foto: NBC

Neočekivano pojavljivanje u skeču

Iako nije bila fizički prisutna u Peacock Theateru u Los Angelesu na glavnoj ceremoniji 14. rujna, Taylor Swift je sve iznenadila pojavljivanjem u unaprijed snimljenom skeču. U suradnji s voditeljicom večeri, Mariskom Hargitay, snimljen je segment inspiriran popularnom kriminalističkom serijom "Zakon i red: Odjel za posebne žrtve". Hargitay, u svojoj poznatoj ulozi detektivke Olivije Benson, vodi istragu o gorućem pitanju: hoće li se Taylor Swift pojaviti na dodjeli? Nakon što njezin tim počne analizirati "tragove", poput činjenice da zbroj nominacija jedne serije daje Swiftin sretan broj 13, u sobu ulazi nova "novakinja" - sama Taylor Swift. Ona duhovito odbacuje njihove teorije i objašnjava zašto je malo vjerojatno da će doći.

​- Da, to su sve serije nominirane za Emmy. Da, turneja ‘Eras’ dobila je pet nominacija. Svaka joj čast! Ali te su kategorije bile prošli tjedan. Zašto bi se pojavila na večerašnjoj ceremoniji? Vjerojatno će sjediti kod kuće i igrati se s onim mačkama koje je nazvala po likovima iz TV serija - izjavila je u skeču.

Podrška na Arrowhead stadionu umjesto u Los Angelesu

Skeč je na kraju dao točan odgovor. Dok detektivka Benson povezuje tragove, shvaća da suprug Taylor Swift, Travis Kelce, baš te večeri igra prvu domaću utakmicu sezone za Kansas City Chiefse protiv Denver Broncosa. Upravo je to bio razlog pjevačičinog izostanka s dodjele nagrada. Swift je, kako je skeč i predvidio, bila na stadionu Arrowhead, gdje je pratila utakmicu i pružala podršku suprugu. To je ujedno bilo jedno od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja u javnosti otkako su se vjenčali u srpnju. Njezina odluka da prioritet da obitelji umjesto ceremoniji na kojoj njezine kategorije nisu ni bile na rasporedu te večeri, dodatno je potvrđena njezinim duhovitim sudjelovanjem u skeču, kojim je na simpatičan način komunicirala s publikom i organizatorima.

Foto: NBC

Snažna kampanja i prethodni uspjeh

Unatoč porazu, tim koji stoji iza koncertnog filma uložio je znatan trud u promociju. Mjesec dana prije dodjele, Swift se pojavila na intimnom događaju za glasače Emmyja u Los Angelesu kako bi podržala redatelja Glenna Weissa i dizajnera zvuka Johna Rossa, javlja Deadline. Tom je prilikom naglasila važnost očuvanja osjećaja eskapizma i slobode za obožavatelje.

​- Glenn i ja smo razgovarali o tome kako sačuvati to iskustvo. Ako izgubite osjećaj opuštenosti i slobode za obožavatelje, izgubili ste ogroman element onoga što ovo koncertno iskustvo čini tako posebnim - rekla je tada.

Iako ove godine nije imala sreće, Swift već posjeduje jednu Emmy nagradu. Osvojila ju je 2015. godine za izvanredno kreativno postignuće u interaktivnim medijima za projekt "AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience", koji je pratio njezin glazbeni spot za pjesmu "Blank Space".

*uz korištenje AI-ja