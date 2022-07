Taylor Swift i glumac Joe Alwyn zaručili su se u tajnosti? 'Još nisu svima rekli, skriva i prsten'

Glazbenica Taylor Swift (32) se navodno u tajnosti zaručila za glumca Joea Alwyna (31), prenosi The Sun.

Glumac je postavio pitanje prije nekoliko mjeseci, ali njih dvoje su sretnu vijest rekli samo užoj obitelji i prijateljima.

- Taylor i Joe su nevjerojatno sretni i jako, jako zaljubljeni. Zapravo su zaručeni već nekoliko mjeseci, no to su rekli samo najužem krugu ljudi - doslovno samo obitelji i starim prijateljima od povjerenja. Svi su se zakleli da će to držati u tajnosti - rekao je izvor blizak paru.

Vezu su započeli krajem 2016. godine nakon što su se sreli na Met Gali u New Yorku. Prema izvoru, Taylor samo privatno nosi 'lijepi zaručnički prsten' jer još uvijek nije svima rekla za zaruke.

- Opet, samo nekolicina ljudi zna detalje o vjenčanju, a Taylor čak nije rekla nekima od svog tima o zarukama - nastavio je izvor.

- Žele da njihova ljubav bude podalje od javnosti što je više moguće. Ovo je samo za njih. A ako i kada razmijene zavjete, sasvim sigurno tamo neće biti Vogue, Rolling Stone ili Hello! i slični časopisi. Bit će jednostavno i elegantno, poput njih - dodao je izvor.

