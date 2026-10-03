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DOMINIRA NA LJESTVICAMA

Taylor Swift ponovno ispisala povijest britanske glazbe

Piše Zrinka Medak Radić,
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Taylor Swift ponovno ispisala povijest britanske glazbe
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Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS
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Pjevačica je postala jedina izvođačica koja je ostvarila tri broj jedan singla u Velikoj Britaniji tijekom 2026. godine

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Taylor Swift nastavlja nevjerojatan niz uspjeha u Ujedinjenom Kraljevstvu, obarajući rekorde jedan za drugim. Nedavno udana pjevačica zauzela je vrhove tamošnjih ljestvica s novim proširenim izdanjem svog albuma, potvrđujući svoj neosporni utjecaj u glazbenoj industriji. Njeni najnoviji singlovi i impresivne brojke prodaje ponovno pomiču granice i oduševljavaju milijune obožavatelja.

Prošli tjedan glazbenica je objavila "The Life of A Showgirl: The Encore", prošireno izdanje svog iznimno uspješnog albuma iz 2025. godine. Dodala je četiri nove pjesme koje su odmah osvojile publiku i glazbene kritičare. Zahvaljujući ovom potezu, glazbenica sada dominira i ljestvicom albuma i ljestvicom singlova.

2026 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

S prodanih 423 tisuće primjeraka, pjevačica je ostvarila najveću prodaju u prvom tjednu za jedan međunarodni album u Velikoj Britaniji u ovom stoljeću. Originalni album i novo izdanje broje se kao ista ploča, što joj donosi ukupno četrnaesti broj jedan album u karijeri, najviše za bilo koju žensku izvođačicu u povijesti službene britanske ljestvice.

​- Obožavam ovaj album. Apsolutno ga obožavam. Oduševljena sam reakcijom i ne znam kako da vam dovoljno zahvalim - izjavila je ranije Taylor komentirajući svoj rad na novim pjesmama.

Vodeći singl s novog izdanja, nazvan "Patient Zero", odmah je debitirao na prvom mjestu i postao njen osmi singl na samom vrhu britanske ljestvice. Pjesma "Cleveland", koja govori o zaljubljivanju u zvijezdu američkog nogometa Travisa Kelcea, smjestila se na treće mjesto. Odmah iza nje, na četvrtom mjestu, nalazi se još jedna nova pjesma, "Babylon".

The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Pjevačica je postala jedina izvođačica koja je ostvarila tri broj jedan singla u Velikoj Britaniji tijekom 2026. godine. Prethodno je to postigla u veljači s hitom "Opalite", a zatim i u lipnju s pjesmom "I Knew It, I Knew You" iz filma Toy Story 5. Obožavatelji su odigrali ključnu ulogu u ovom uspjehu, što ona rado i često naglašava.

U emotivnoj objavi na Instagramu prisjetila se putovanja u Švedsku gdje je slavila s producentima Maxom i Shellbackom te napisala: "Stvarno smo samo željeli razmisliti i upiti koliko smo zahvalni za trenutak u kojem smo se našli, ali tamo je bio studio i učinili smo ono što radimo kad god nešto osjećamo - napisali smo još pjesama. Nadam se da ih volite jer su nastale iz čiste zahvalnosti za vaše slavljenje albuma koji smo napravili."

MTV Video Music Awards in Los Angeles
Foto: Caroline Brehman

Uspjeh na Otoku nije novost za poznatu pjevačicu jer već godinama postavlja trendove. U veljači 2025. godine nadmašila je Madonnu i postala ženska izvođačica s najviše albuma na prvom mjestu u povijesti tamošnjih ljestvica. Prethodno je srušila i dugogodišnji rekord Beatlesa za najbrže prikupljenih dvanaest albuma na samom vrhu top ljestvice.

Svoj prvi britanski broj jedan album ostvarila je još 2012. godine izdanjem "Red", koje je uključivalo popularni hit "I Knew You Were Trouble". Što se tiče singlova, publika ju je prvi put nagradila prvim mjestom 2017. godine za kontroverznu pjesmu "Look What You Made Me Do".

Ta je pjesma revitalizirala njenu karijeru i poslužila kao oštar odgovor Kim Kardashian i Kanyeu Westu nakon dugotrajne svađe koja je punila medijske stupce. Danas, kao ponosna vlasnica master snimki svojih starih albuma, glazbenica uživa potpunu kontrolu nad svojim radom i kreira povijest prema vlastitim pravilima.

*uz korištenje AI-ja
 
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