Taylor Swift postala najmlađa žena u kući slavnih tekstopisaca

Taylor Swift je 11. lipnja u hotelu Marriott Marquis u New Yorku dobila veliko priznanje za svoj rad. Ova planetarno popularna pjevačica primljena je u kuću slavnih tekstopisaca te se zahvalila svima, a pogotovo svojoj obitelji, u govoru od čak 21 minutu. Navela je kako je zahvalna svojoj obitelji što joj je pomogla u muzičkoj karijeri selidbom iz Pennsylvanije u Nashville te je mladim glazbenicima poslala poruku da ostanu dosljedni onome što vole jer će im to biti najveći oslonac u karijeri.

#TaylorSwift tears up while thanking her family for “uprooting their entire lives” to Nashville to support her music career.



Swift, 36, is now the youngest artist to be inducted into the Songwriters Hall of Fame. pic.twitter.com/OEGwzHi0yi — Variety (@Variety) June 12, 2026

Prije njenog govora, koji je bio tek nešto iza ponoći, američki kantautor Sombr izveo je njene pjesme 'Cardigan' i 'Dear John'. Na dodjeli ju je iznenadnim govorom predstavio Steven Spielberg koji je govorio o utjecaju pjesama na ljude te njihovoj snazi, a Taylor Swift mu se potom zahvalila.

- Neupitno je kako pjesme ostavljaju tragove na našim dušama - rekao je Spielberg.

- Nekako nas Taylor previše dobro poznaje - nadodao je.

- Zbog primjera poput Stevenovog, vjerovala sam svojoj mašti - zahvalila se pjevačica.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Tokom večeri priznanja su primili i drugi glazbenici, a među njima su Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons, Paul Stanley i autor Christopher Tricky Stewart. Naglašeno je kako je Taylor najmlađa žena među primljenima, dok rekord najmlađeg dobitnika i dalje drži Stevie Wonder.

Podsjetimo, Songwriters Hall of Fame osnovan je 1969. godine, a u njega mogu biti primljeni autori tek 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja njihove pjesme. Neki od izvođača koji su već članovi ove kuće slavnih su Bill Withers, Jon Bon Jovi, Lionel Richie, Elthon John i mnogi drugi.