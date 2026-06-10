Američka pop zvijezda Taylor Swift iznenadila je publiku u utorak pojavivši se na hollywoodskoj premijeri animiranog filma 'Priča o igračkama 5'.
Sve je iznenadila! Taylor Swift nastupila je na premijeri 'Priče o igračkama 5' i oduševila
Taylor Swift je na pozornici kazališta Dolby Theatre, odjevena u dugu večernju haljinu, sjela za klavir i izvela pjesmu "I Knew It, I Knew You", koju je napisala za novi nastavak popularnog serijala.
Pjevačica je pritom rekla da je dugogodišnja obožavateljica filmova o igračkama. "Mnogo mi znači što mogu biti mali dio ovih filmova", rekla je.
Swift je potom publici predstavila još jednog neočekivanog gosta, Randyja Newmana, autora glazbe i brojnih najpoznatijih pjesama iz filmova serijala "Priča o igračkama". Njih dvoje zajedno su izveli duet "You've Got a Friend in Me", Newmanov hit iz prvog filma serijala.
Ranije tijekom večeri Swift je na crvenom tepihu pozirala s glumcima Tomom Hanksom i Joan Cusack te ostalim članovima glasovne postave filma. Film nastao u produkciji Pixara u kinima će se početi prikazivati 19. lipnja.
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