Sve je iznenadila! Taylor Swift nastupila je na premijeri 'Priče o igračkama 5' i oduševila

Taylor Swift je na pozornici kazališta Dolby Theatre, odjevena u dugu večernju haljinu, sjela za klavir i izvela pjesmu "I Knew It, I Knew You", koju je napisala za novi nastavak popularnog serijala.

Pjevačica je pritom rekla da je dugogodišnja obožavateljica filmova o igračkama. "Mnogo mi znači što mogu biti mali dio ovih filmova", rekla je.

Swift je potom publici predstavila još jednog neočekivanog gosta, Randyja Newmana, autora glazbe i brojnih najpoznatijih pjesama iz filmova serijala "Priča o igračkama". Njih dvoje zajedno su izveli duet "You've Got a Friend in Me", Newmanov hit iz prvog filma serijala.

Ranije tijekom večeri Swift je na crvenom tepihu pozirala s glumcima Tomom Hanksom i Joan Cusack te ostalim članovima glasovne postave filma. Film nastao u produkciji Pixara u kinima će se početi prikazivati 19. lipnja.