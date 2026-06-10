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NAPISALA PJESMU ZA CRTIĆ

Sve je iznenadila! Taylor Swift nastupila je na premijeri 'Priče o igračkama 5' i oduševila

Piše HINA,
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Sve je iznenadila! Taylor Swift nastupila je na premijeri 'Priče o igračkama 5' i oduševila
Foto: SHANNA MADISON/NEWS.COM

Američka pop zvijezda Taylor Swift iznenadila je publiku u utorak pojavivši se na hollywoodskoj premijeri animiranog filma 'Priča o igračkama 5'.

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Taylor Swift je na pozornici kazališta Dolby Theatre, odjevena u dugu večernju haljinu, sjela za klavir i izvela pjesmu "I Knew It, I Knew You", koju je napisala za novi nastavak popularnog serijala.

Pjevačica je pritom rekla da je dugogodišnja obožavateljica filmova o igračkama. "Mnogo mi znači što mogu biti mali dio ovih filmova", rekla je.

KRAJ ŠUŠKANJIMA Swift potvrdila da je napisala pjesmu za 'Priču o igračkama 5'
Swift potvrdila da je napisala pjesmu za 'Priču o igračkama 5'

Swift je potom publici predstavila još jednog neočekivanog gosta, Randyja Newmana, autora glazbe i brojnih najpoznatijih pjesama iz filmova serijala "Priča o igračkama". Njih dvoje zajedno su izveli duet "You've Got a Friend in Me", Newmanov hit iz prvog filma serijala.

Ranije tijekom večeri Swift je na crvenom tepihu pozirala s glumcima Tomom Hanksom i Joan Cusack te ostalim članovima glasovne postave filma. Film nastao u produkciji Pixara u kinima će se početi prikazivati 19. lipnja.

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