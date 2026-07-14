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NOVOPEČENI MLADENCI

Taylor Swift tjedan dana nakon vjenčanja pokazala prsten

Piše Zrinka Medak Radić,
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Taylor Swift tjedan dana nakon vjenčanja pokazala prsten
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Foto: Instagram
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pjevačica Taylor Swift prvi je put u javnosti viđena sa svojim vjenčanim prstenom. Novopečeni bračni par, Swift i zvijezda NFL-a Travis Kelce, bili su na vjenčanju Kelceovog bivšeg suigrača JuJua Smith-Schustera

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Svega tjedan dana nakon velebnog vjenčanja, pjevačica Taylor Swift prvi je put u javnosti viđena sa svojim vjenčanim prstenom. Novopečeni bračni par, Swift i zvijezda NFL-a Travis Kelce, bili su na vjenčanju Kelceovog bivšeg suigrača JuJua Smith-Schustera, a sve oči bile su uprte u novi, masivni dijamant na ruci slavne pjevačice.

Podsjetimo, Taylor Swift i Travis Kelce izrekli su sudbonosno "da" u njujorškom Madison Square Gardenu pred više od tisuću gostiju, među kojima su se našla brojna poznata lica iz svijeta glazbe, filma i sporta. Ceremonija je bila privatna, no predstavnica pjevačice kasnije je objavila priopćenje s detaljima.

Mladenka je nosila raskošnu vjenčanicu Christian Dior Haute Couturea, a mladoženja odijelo istog dizajnera, dok je cipele za oboje izradio Christian Louboutin. U jedinstvenom aranžmanu, umjesto djeveruša, uz Taylor je stajao brat Austin Swift, dok je Travisu kum bio njegov brat i također NFL igrač, Jason Kelce. Cijeli događaj, čija se vrijednost procjenjuje na između 30 i 50 milijuna dolara, zahtijevao je i iznimne mjere sigurnosti. Zbog toga je Swift platila gradu New Yorku 160.000 dolara za potrebne dozvole i pojačani policijski nadzor, što je izazvalo i određene kontroverze.

Foto: Instagram

Tjedan dana nakon vlastitog vjenčanja, par se pojavio na svadbi JuJua Smith-Schustera i njegove supruge Laure Kruk u hotelu Ritz-Carlton u Kaliforniji. Upravo su fotografije s tog događaja otkrile ono što su obožavatelji s nestrpljenjem iščekivali. Na fotografijama se jasno vidi kako Taylor na prstenjaku nosi novi prsten, a kamen na njemu je, prema prvim izvještajima, golem. Ako se fotografija uveća, čini se da dijamant zauzima značajan dio njezinog prsta, što sugerira da Travis Kelce nije štedio. Neki mediji su se našalili kako su Swift i Kelce svojim glamuroznim izgledom i veličinom njezinog prstena gotovo zasjenili mladence, što samo potvrđuje ogroman interes javnosti za svaki njihov korak.

 *uz korištenje AI-ja
ROMANTIKA I RASKOŠ Vjenčanje o kojem priča cijeli svijet: Svi detalji spektakularne ceremonije Taylor i Travisa
Vjenčanje o kojem priča cijeli svijet: Svi detalji spektakularne ceremonije Taylor i Travisa

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