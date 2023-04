Tea i Srećko zbog samo dva eura napustili show: 'Iako nismo pobijedili, za nas smo Superpar'

U 'Superparu' stiglo je vrijeme za novi zajednički izazov i novo izbacivanje. Parovi su od jutra međusobno pričali o rezultatu, taktikama i stanju na tablici.

- Moramo naći neki način eliminacije - dogovarali su se Davor i Meri.

- Sportski… Onaj par koji nam je prepreka do pobjede, znači, njega sklanjam, ostavljam onaj lakši par za koji smatram da se dovoljno ne poznaje i idemo dalje. Sebe vidimo kao najbolji par - prokomentirali su, a Azelma i Ismet moraju dobro isplanirati svoj sljedeći korak jer su trenutno posljednji na tablici.

- Danas nam je najvažnije da pobijedimo zbog našeg sina jer je on naš najvatreniji navijač - priznao je Ismet.

- Predzadnji smo na ljestvici, jesi li toga svjesna? Zbog našeg samopouzdanja trebamo to danas bolje odraditi… Postoji mogućnost za eliminacije - Srećko je upozorio Teu pa kao najveće konkurente izdvojio Ismeta i Azelmu.

Enis je u studiju objasnio novi zajednički izazov. Parovi moraju prenijeti određenu količinu vode od točke A do točke B, no svaki od ponuđenih predmeta na neki način pušta vodu pa oni zajednički moraju smisliti kako će to učiniti. Prvi su na redu bili Drago i Anamarija.

- Imala sam tremu jer ta prva tri zadatka nismo izvršili, to ti već teško pada… Ne možemo biti u ovoj emisiji, a da baš ništa ne pobijedimo - priznala je Anamarija.

I dok je Drago htio pod svaku cijenu prenijeti što više vode što brže, Anamarija je više pokušala razmišljati kako će zalijepiti šuplje predmete. Drago je uz pomoć kišobrana uspio prenijeti veliku količinu vode te je vrlo brzo napunio posude.

- Bilo nam je u cilju samo da prođemo radi morala - priznao je, a idući su već bili Srećko i Tea koji su rukama štitili šupljine na predmetima te uspješno izvršili zadatak.

Azelma i Ismet počeli su nositi vodu u malim posudama i lavoru te uspjeli napuniti vrlo brzo.

- Nemam zraka, ali zadnja je šansa, moram ići - objasnila je adrenalin Azelma.

Meri i Davor obložili su šuplji lavor plastičnom vrećom te jurili do posuda. I oni su bili unutar zadanog vremena. Dragan i Verica također su se bacali na lijepljenje šupljih predmeta, a tek onda nosili.

- Ispostavilo se da je Verica mozak i snaga, a ja sam moralna podrška - priznao je Dragan koji je vodu nosio u maloj krigli piva, dok se ona uhvatila u koštac s velikom kantom.

Na satu je ostalo malo više od četiri minute kad su napunili svoje posude. 'Da nema Verice, ne biste vi napunili ni fildžan', zezao ih je Enis.

Ismael i Martina bili su spremni i krenuli eksplozivno, dok su Karmela i Tomislav, pomalo zbunjeno, istraživali najbolje opcije. Oba para su uspjela napuniti spremnike u zadanom roku. Max i Veronika prilično su nespretno trčali do spremnika, no i oni su uspjeli izvršiti zadatak.

Anamarija i Filip potpuno zbunjeni tražili su najbolju tehniku: 'Jednostavno, blokada u glavi!', jedini nisu uspjeli izvršiti zadatak. Nakon ovog adrenalinskog izazova, Enis je okupio parove i obavijestio ih o rezultatima.

- Ne mogu vjerovati da samo mi nismo uspjeli, to me ubija - tužno je rekao Filip.

Zajednički zadatak najbolje su prošli Ismet i Azelma, što ih je posebno razveselilo, a svom su novčanom iznosu pridodali lijepih 600 eura. U ukupnom poretku ovog ciklusa i dalje vode Anamarija i Filip s 1540 eura, no kako nisu prošli zajednički izazov, automatski odlaze u eliminacije.

Njima su se tamo priključili Tea i Srećko koji su u ovom ciklusu na posljednjem mjestu sa samo 698 eura, samo dva manje od Maxa i Veronike koji su se za dlaku spasili.

- Mislim da se nismo baš nikome zamjerili, neće biti lako - najavio je Srećko prije odluke ostalih parova.

- Ne vjerujemo nikome jer smo se više puta u životu opekli - rekli su i Anamarija i Filip, a prije dodjele narukvica, parovi su se bacili na odlučivanje, ali i kalkuliranje.

I dok je jednima bilo u planu izbaciti par za koji misle da im je veća konkurencija, drugi su priznali da se više vole ''boriti'' upravo protiv jačih.

Anamariji i Filipu narukvicu su dali Ismael i Martina, Anamarija i Drago, Max i Veronika, Verica i Drago, Karmela i Tomislav, Ismet i Azelma.

Tei i Srećku dodijelili su je samo Davor i Meri, što su ostali parovi komentirali kao kalkuliranje i mijenjanje odluke u zadnji trenutak.

Upravo su veseli Međimurci na kraju morali napustiti show. Tea i Srećko željeli su Dragu i Anamariju konačno maknuti iz sobe Par nijansi sive, no oni su to odbili jer su se, kako su priznali, na nju naviknuli.

U njihovu staru sobu, koju sada napuštaju, Tea i Srećko na kraju su preselili Ismaela i Martinu, a na njihovo mjestu u Par nijansi sive odlaze Anamarija i Filip.

- Požalili bismo da nismo došli, stvarno se isplati. Iako nismo pobijedili, za nas smo mi Superpar - poručili su Tea i Srećko pa poželjeli sreću ostalim parovima.

