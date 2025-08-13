Tea Tairović kupila je vilu na Jadranu za čak 430.000 eura, ali još uvijek ne može u nju...

Tea Tairović (29), jedna od najpoznatijih pjevačica na ovim prostorima, odlučila se počastiti vilom na jadranskoj obali. Pjevačica je kupila kuću u izgradnji na poluotoku Luštica u Crnoj Gori. Za kuću je izdvojila čak 430.000 eura, a u planu je bilo da kuće bude završena ove godine. Međutim, kuća je još u izgradnji i nije dovršena te se Tea još ne može uživati u njoj.

- Nisam se uselila, iako sam trebala. Naravno, razlog je taj što kasne radovi na završetku kompleksa. Nadam se da ću sljedeće godine moći biti tamo smještena - rekla je pjevačica za srpske medije, prenosi Telegraf.

Foto: Instagram

Vila je smještena na samom vrhu Luštice, a ima tri kata i predivan pogled na planine i more. Na toj lokaciji luksuzne kuće posjeduju i srpska glumica Marija Karan (43) i nekadašnji košarkaš Vlade Divac (57).

Pjevačici blizak izvor je ranije otkrio da se Tei upravo to mjesto na poluotoku svidjelo na prvi pogled.

- Bilo joj je jako važno da bude prostrano, s velikom terasom i pogledom na more. Također, da je pod videonadzorom zbog sigurnosti. Sve je to našla, a vilu je platila vrtoglavih 430.000 eura! - prenio je izvor.

Foto: Instagram

Tea posjeduje nekoliko nekretnina, a nedavno je kupila stan u Beogradu za čak 300.000 eura te također ima stan u Novom Sadu.

Tea Tairović je u svibnju održala koncert u Areni Zagreb gdje su joj se na pozornici pridružile pjevačice Indira Levak i Teodora Džehverović.

Foto: Andreja Damnjanović

U travnju ove godine, Tea se udala za partnera Ivana Vardaja na intimnoj ceremoniji u Novom Sadu.