Sve više svađa u 'Survivoru', sukob izbio zbog hrane: 'On je manipulator, spreman je na sve'

U večerašnjoj epizodi 'Survivora' nastavit će se napeti izazov za plemenski imunitet, a trenutačno izjednačen rezultat s pet bodova za oba tima upućuje na to da su kandidati spremni učiniti sve što je u njihovoj moći da se spase od nominacija.

Osim toga, saznat će se ime kandidata koji će se pridružiti već nominiranima Niggoru i Ivoni u odlučujućem dvoboju koji će presuditi tko će prvi napustiti show. No kako se bliži prvo ispadanje, nervoza i tenzije među kandidatima osjetno rastu, a na meti kritika opet će se naći Kristian koji je već imao nesuglasice s ostalim članovima plavog tima.

Ovoga puta, Kristian će svojim ponašanjem stati na žulj Sanji koja će s Nikom i Sumejjom komentirati njihov verbalni sukob. Naime, Sanja je Kristianu zamjerila što joj nije ponudio kokos za jelo, a on je svoj postupak opravdao s time što je istoga dana napravio ručak za cijeli tim. No Kristianov komentar bit će dovoljan da Sanju uvjeri kako se on na tisuću i jedan način želi dodvoriti ostatku tima zbog žarke želje da ostane u natjecanju.

Čini se da Sanja nije jedina kojoj će zasmetati Kristianovo ponašanje.

- Meni iskreno najgori tip osobe koja može biti u ovom showu je tip taktičara koji će manipulirati drugim ljudima i ja takvom osobom malo smatram Kristiana. Još sada ne mogu totalno reći, ali to ne volim. Imam osjećaj u svim njegovim riječima i njegovoj potpori da vidim neku taktiku za pobjedu - zaključit će Nika.

Prvi tjedan na otoku još uvijek nije prošao, a među članovima plavog tima već su nastale prve trzavice, pa će samo vrijeme pokazati je li razlog za netrpeljivost među kandidatima napetost uoči prvog ispadanja ili će kandidati i u budućnosti imati probleme s neslaganjem. Koji će tim osvojiti imunitet, a tko će se pridružiti Niggoru i Ivoni u odlučujućem duelu za ispadanje iz showa pogledajte večeras u 22.15 na Novoj TV!