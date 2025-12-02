Obavijesti

SPEKTAKL NAGAĐANJA

Teorije zavjere divljaju: Fanovi tvrde da kombinacija moći otkriva kraj Stranger Thingsa!

Piše Franka Bučar,
Foto: Netflix

Komentari i teorije bujaju iz svih smjerova, a obožavatelji uvjeravaju da pojedine scene skrivaju toliko očite tragove da se pravi zaplet navodno može pročitati kao na dlanu.

Popularna Netflixova serija Stranger Things ušla je u svoju završnu sezonu — a dok fanovi napeto iščekuju što donosi okršaj sa zlom iz Preokrenutog svijeta (Upside Down), internet je preplavljen teorijama.

Foto: Netflix

Ovo su pet najzanimljivijih predviđanja koja bi mogli promijeniti sve što smo smatrali sigurnim.  

1. Will ostaje bez oka

Jedna od najšokantnijih teorija dolazi od YouTube autora koji tvrdi da bi glavni lik, Will Byers, mogao izgubiti oko. Analitičari fan-teorija navode da scena u četvrtoj sezoni — u kojoj stup u automobilu zaklanja Willovo oko — nije slučajna. Uz to, promotivni materijali za sezonu 5 ne prikazuju Willu oba oka. Tvrde da bi ovo bila referenca na “Eye of Vecna”, zlokobni artefakt iz igre Dungeons & Dragons, na kojoj se serija djelomično temelji.  

VIDEO
stranger things | Video: You tube

2. Novi glavni monstrum: thessalhydra

Prema ovoj teoriji — i logici da svaka sezona ima svoje “najgore čudovište” — fanovi vjeruju da bi glavni antagonist sezone 5 mogao biti mitska thessalhydra. Spominje se zato što čudovište već postoji u jednoj od igara Dungeons & Dragons unutar serije, a Will ju je nacrtao… pa čak i lik Nancy Wheeler je navodno vidio viziju bića nalik thessalhydri. Ako ova teorija drži vodu, finale bi moglo donijeti još strašniji horor nego ikad.  

3. Eddie Munson je zapravo Kas — lik koji ubija Vecnu

Fanovi ne odustaju od Eddieja Munsona, ali nova teorija ide još dalje od pukog “možda je živ”. Prema popularnoj fan-analizi, Eddie bi mogao biti Kas the Bloody-Handed — izdajnički ratnik iz Dungeons & Dragons lorea, poznat po tome da se okreće protiv Vecne i ubija ga.

VELIKO FINALE Stranger Things: Dramatičan kraj prvog dijela zadnje sezone šokirao je i Noaha Schnappa
Stranger Things: Dramatičan kraj prvog dijela zadnje sezone šokirao je i Noaha Schnappa

 4. Šansa za povratak: igra D&D-a odlučuje sve

Neki fanovi smatraju da je sudbina svijeta (i likova) već “bačena” — u igri Dungeons & Dragons iz četvrte sezone. Prema toj verziji, kombinacija likova sa posebnim moćima (poput Eleven, Henry Creel / 001 i “Eight” / Kali) daje zbroj posebnim sposobnosti da sruši Vecne. Ako to “bacanje kockica” stvarno znači nešto više — finale bi moglo biti spektakularno i potpuno neočekivano.  

 5. Učiteljica iz škole je tajna karika do Vecne

Najintrigantnija teorija tvrdi da je školska psihologinja Ms Kelley povezana s Vecnom — možda je čak tajna antagonistkinja. Fanovi su primijetili da nosi ogrlicu s ključem te da joj se lik pojavljuje u bliskom vremenu s vizijama smrtnih žrtava koje Vecna koristi. Još zanimljivije: neki misle da je Ms Kelley zapravo Patty Newby — lik koji se pojavljuje u službenoj pozorišnoj adaptaciji Stranger Things (The First Shadow). Ako je poveznica između Patty i Vecne istinita, moglo bi se otvoriti potpuno novo poglavlje povijesti Upside Downa… a time i finale dobiti dublji kontekst.

