Stranger Things: Dramatičan kraj prvog dijela zadnje sezone šokirao je i Noaha Schnappa

Dramatičan završetak prvog dijela završne sezone Stranger Thingsa bio je šok i za zvijezdu Noaha Schnappa, koji u seriji glumi Willa Byersa.

Naime, prve četiri epizode objavljene su na Netflixu u srijedu, 26. studenoga, i ostavile su obožavatelje bez riječi . Takav kraj bio je iznenađenje i Schnappu kojemu je trebalo vremena da obradi što se njegovom liku događa, javlja People. Tijekom intervjua za Entertainment Weekly, glumac je objasnio da su mu ekipa i izvršni producent Shawn Levy zadirkivali što slijedi prije nego je vidio završnu verziju scenarija.

"Čeka te dobra stvar. Budi uzbuđen", prisjetio se da su mu rekli, premda priznaje da tomu nije pridavao mnogo pažnje. "Što god to značilo," pomislio je. Prije zajedničkog čitanja scenarija, Schnapp — koji se pridružio seriji još u prvoj sezoni prije deset godina, s jedva 11 godina — napokon je proučio svoju priču.

Foto: Netflix

"Pomislio sam: ‘Moram vidjeti sve svoje dijelove i znati što govorim,’" objasnio je Schnapp. "Ne želim zvučati glupo na čitanju."

Kad je došao do kraja, u kojem Will otkriva da telekinetički može uništiti demogorgone i tako spasiti prijatelje, Schnapp kaže da je pozvao svoju asistenticu i izjavio: "Imam moći!"

"Za mene je to bilo otkrivanje kao trzaj bičem," rekao je Schnapp.

Kreator Matt Duffer pojasnio je da Will zapravo nema vlastite moći, nego koristi Vecnine.

"On nije nova Eleven, i to nam je bilo važno. Zapravo, on nema svoje moći. Kanalizira Vecnine moći. Budući da je još od prve sezone povezan s njim i djelomično s Umnim rojem, to mu omogućuje da pristupi tim moćima i koristi ih ako je dovoljno blizu", objasnili su kreatori serije.

Stranger Things sezona 5, Volume 1 dostupan je za gledanje na Netflixu. Volume 2 izlazi 25. prosinca, a finale 31. prosinca.