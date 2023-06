'Tereza Kesovija me oslobodila kompleksa, a majčinstvo mi je ostalo neispunjen san. Samo to'

Nije da me samo nazivaju, ja sam i službeno proglašena kraljicom narodne glazbe. Ima tome već 20 godina da nosim tu titulu, osvojila sam najviše glasova. Premoćno najviše. Narod me je izabrao i bodri me već 55 godina, rekla nam je Lepa Lukić (83).

Pjevačica je došla u Zagreb na promociju reizdanja njezinog albuma 'Vatra' iz 1985. Večer prije malo je šetala gradom, prisjetila se Zagreba njezine mladosti ali i u šetnji povrijedila prst. Nije mogla više hodati pa je s ekipom iz Croatije Recordsa 'zalomila' je u restoranu. U ugodnom druženju vrijeme im je brzo prošlo, sjedili su do fajrunta. Ima, kaže, energiju kao i 1964., kad je tek počinjala.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Još puno nastupam. Sad idem u Kanadu i pjevat ću četiri vikenda. Zovu me posvuda. No, uvijek ističem, da nije naroda, ne bih mogla toliko trajati. Nakupila sam godina ali vizualno ne izgledam loše, pa se i ne čudim da me zovu. Da se zgrbim i hodam sa štapom, ne bi me zvali, ne bih ni išla - govori Lepa.

Na promociju njezina albuma došli su Drago Diklić, Miro Ungar i Tereza Kesovija. Lepi je bilo izuzetno drago vidjeti ih, kao i osjetiti zanimanje medija za njezinu karijeru. Glazbenici, uopćeno, mahom kažu kako se u sljedećih sto godina neće roditi još jedna kao Lepa. Tereza ju je nahvalila kako je divna, draga i jednostavna, a iznad svega vrhunska pjevačica. Lepa je pak otkrila kako joj je naša diva vratila samopouzdanje i učinila da se osjeća kao lijepa žena.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

'Tereza me oslobodila kompleksa'

- Imam duge prste, dug vrat i u mladosti sam se toga sramila. Mislila sam da to nije lijepo pa sam skrivala prste, uvijek nosila dolčevitke. Sve dok mi Tereza na silu nije stavljala ruke na stol, da se vide. Kad me je vidjela u dolčevitki, skidala mi ju je, tjerala me da pokažem vrat. Govorila mi je da je to ljepota žene, da mnoge sanjaju o takvom vratu, prstima. Danas svuda pričam da me je Tereza oslobodila kompleksa - prisjetila se Lepa.

Raspričala se o karijeri, zavidnom opusu, naglasila je kako su pjesme s "Vatre" i 1985. bile jako slušane, a raduje je zanimanje mladih za njezin opus. Zovu je na proslave punoljetnosti, mladi hoće baš nju. S godinama njezin glas nije tiši, sve je, kaže, isto kao i 1964., kad je počela.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Od Boga sam dobila glas, nitko ga ne može uzeti. U počecima, ne znajući da ga imam, išla sam na satove pjevanja, da vidim trebam li raditi na glasu. Profesor Kostić mi je već tad rekao "Sve što bih radio, ja bih pokvario" - prisjetila se.

Kako je reizdanje objavljeno, zovu ju posvuda. Gostovala je na mnogim televizijama, mladi novinari hvale je da im je jako lijepo družiti se s njom. Kaže da je sretna. Ništa joj nije teško. Zapjevat će, ako snima emisiju, i u 8 u jutro. I u studio dolazi tijekom jutra. Ne treba joj upjevavanje. Silnu energiju pripisuje genetici.

- Ništa mi nije teško. Zadnji put kad sam bila u Kanadi, avion mi je kasnio dva dana. Stigla sam treći dan, na dan kad je bio nastup. Iz aviona na pozornicu. Pjevala sam kao da nisam ni putovala, eto toliko imam energije. Poslije, kad sam završila odmarala sam dva, tri dana i dugo sam spavala - rekla je.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Voyage, Breskvicu i ekipu ne želi komentirati. Smatra da svatko ima svoj stil, netko pjeva rock, netko pop... a i ona sama voli slušati kolege iz drugih žanrova. Ne da na mlade tim više što njezino mjesto nitko nije zauzeo.

'Majčinstvo mi je ostalo neispunjen san'

- Nema mjesta gdje mladi pjevaju, a da i mene ne pozovu. Kvaliteta očito i dalje dominira. Nemam 20 godina, ne nosim kratke suknje da me zato vole. Vole moje pjesme, a to što oni pjevaju o drogi, seksu, alkoholu... ne želim ih kritizirati - kaže.

Slušaju je i mladi u Zagrebu. Na spomen njezina imena razvuče im se osmijeh i odmah zapjevaju "Srce je moje violina"... Nema zabave bez njezinih pjesama. Jako je sretna što to čuje. Pjesma je, kaže, njezin život. Nema djecu, nema unuke, samo pjesmu. Ona joj je i muž i dijete.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Sve sam u životu ostvarila osim toga. Majčinstvo mi je ostalo neispunjen sam. Samo to. Dugo sam bila jako tužna zbog toga. Potpuno zdrava žena, sve je kao bilo u redu, ali trudnoće su bile izvanmaternične. Išla sam na operacije, sve sam izdržala, samo da postanem majka. Nije uspjelo. Sad sam to prevazišla - završava diva narodne glazbe.