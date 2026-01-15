Tereza Kesovija: Želim se od publike oprostiti pjesmom

Jako sam puno radila i to je sad došlo na naplatu. Ali dobro je i godine su tu, rekla nam je Tereza Kesovija (87). Za Dubrovački dnevnik otkrila je kako planira još tri koncerta i da je to vjerojatno kraj njezine karijere.

- To je moja želja, ali vidjet ćemo kako će biti. Boli me kralježnica, bole i koljena, to je sve povezano, ali pjevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pjesmom, ali, kažem, vidjet ćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na pozornici, nema veze - kaže nam Tereza.

Zagreb: Koncert Tereze Kesovije povodom 50. godišnjice rada | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Teško je reći da planira "mini turneju", odnosno još tri nastupa. Zamislila je da oni budu u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu.

- To bih silno željela. Glas je i dalje tu, to mi ne mogu oduzeti.

I to je stav, karakter koji naša najveća glazbena diva oduvijek ima. Glas joj ne mogu oduzeti. A o tegobama ne želi javno, ne jednom je rekla da i drugi ljudi imaju probleme "pa o tome ne pričaju po novinama". Bili smo na koncertu u travnju 2023. godine, Tereza je tad pjevala u Tvornici. I tad joj je bilo teško, koljena "ne praštaju". Imala je problema, ali nitko u publici to nije primijetio.

- Bilo mi je baš jako teško, mjesec dana me muči jaki kašalj, a koljeno me toliko boli da nisam mogla stajati - rekla nam je tad.

Na pozornici je bio i stolac, ali koristila ga je svega nekoliko minuta.

- Ja sam takva kakva jesam, uvijek dajem sve od sebe. Nemam ja neke rituale, ovo radim jer volim, zadovoljstvo mi je pjevati, a kakva sam privatno, takva sam i na pozornici. Meni je važno da dođem i na pozornici za svoju publiku budem najbolja, u najboljoj formi - rekla je tad.

Varaždin: Tereza Kesovija održala koncert u sportskoj dvorani Graberje | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Publiku uvijek ističe, zbog toga i planira dostojanstveni oproštaj. Već ranije nam je otkrila kako joj mnogi obožavatelji pišu, željeli bi je još jednom čuti. I sprema se Tereza za još nekoliko nastupa, dat će sve od sebe da ih i ostvari. Dobre volje, ispričala nam je i o "nastupu" otprije nekoliko tjedana. Bio je to jedan od najljepših i najemotivnijih "nastupa" u njezinoj velikoj karijeri. Pjevala je na vjenčanju unuke Mile.

- Uh, bilo je baš posebno, tako emotivno. Bilo je puno ljudi i jako lijepa ceremonija. Moja Mila je bila tako lijepa, to je bilo nevjerojatno. Ona i muž Filip išli su na satove plesa, u jednom trenutku ju je dignuo iznad glave, a ja sam samo pomislila: 'Nemoj mi je sad pustiti' - rekla nam je kroz smijeh Tereza pa nastavila:

- Moram pohvaliti Filipa, dobar je i radišan dečko. Jako mi je drago zbog to dvoje mladih ljudi - izjavila je naša glazbena diva.