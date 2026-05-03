Tereza Kesovija otvorila dušu, prisjetila se velike tragedije: 'To je tuga koja umire sa mnom'

Naša glazbena diva Tereza Kesovija gostovala je danas u emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stankovića na HRT-u. Tom se prilikom prisjetila svog djetinjstva, svojih prijatelja Gabi Novak i Arsena Dedića, studiranja, odnosu prema Titu i Tuđmanu, bogate karijere...

Pričajući o svojoj publici na početku razgovora je rekla: "Ja sam uvijek bila njihova i oni moji. Meni je važno da osjetim njihovo disanje, njihovo srce. Jednako kao što moje radi." Govorila je o svom djetinjstvu i siromašnim uvjetima u kojima je njezina obitelj tada živjela i prisjetila se i priče kako je njezin otac prodao svinju kako bi joj mogao kupiti flautu, piše HRT.

"Moj pape je bio siromašan, mi smo bili siromašni ljudi. I onda je tako moj prasac dao svoj život za moju flautu. Tako je i Arsen Dedić rekao da su i njegovi prodali prasca da mu kupe flautu. Tako su nas spojili i ti prasci. A one prave svinje sretali smo kasnije", ispričala je Tereza.

Emotivan trenutak je bio i kada se prisjetila svog pokojnog brata. Osvrnula se na jedan od najtežih trenutaka u svom životu, a to je smrt brata koja ju je zatekla tijekom boravka u Francuskoj. Taj gubitak duboko ju je pogodio, do te mjere da je razmišljala o prekidu karijere, pa čak i o odustajanju od života. Kako je rekla, brat joj je bio svjetlost, uzor i njezino sunce. "Htjela sam dignuti ruku na sebe, jer je moj brat bio moja svjetlost, moja ikona, moje sunce. On nije umro, on je poginuo. To je tuga koja umire sa mnom. Tome nema spasa, nema", rekla je Tereza. Nakon toga izvela je pjesmu „Ima te“, koju je posvetila svim dragim ljudima koji više nisu s nama.

Prisjetila se i susreta s Franjom Tuđmanom, kojemu je jednom prilikom u šali rekla: „Gospodine predsjedniče, zašto se češće ne smijete? Tako ste zgodni kad se smijete.“ Ispričala je i anegdotu kako ju je Tuđman bez riječi pozvao na ples, što joj je, kako kaže, djelovalo posebno nevino i simpatično.

Pričajući o Josipu Brozu Titu prisjetila se kako je jako voli pjesmu "Nono". "Svi smo plakali kad je Tito umro, a danas se o tome govori drugačije. Ja sam ostala ista. Ne dozvoljavam da me netko mijenja jer to želi. Ja sam živi svjedok tog vremena", rekla je pjevačica.