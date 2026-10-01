Tereza Kesovija završila je u bolnici: 'Mora biti stabilizirana'

Tereza Kesovija se zbog kardioloških problema nalazi u bolnici, javlja Slobodna Dalmacija.

- Nije životno ugrožena, no mora biti stabilizirana. Nije završila u bolnici predostrožnosti radi jer jesu nastupili kardiološki problemi, pa je zadržana na stabilizaciji. Da nije nastupio kardiološki problem Tereza ne bi završila u bolnici - doznaju iz Slobodne od prijatelja i suradnika glazbene dive.

Podsjetimo, koncerti Tereze Kesovije, najavljeni za 3. i 4. listopada u Lisinskom, odgođeni su zbog zdravstvenih razloga.

Tereza Kesovija je jučer na svom Instagram profilu potvrdila kako se njezini dugo iščekivani nastupi u Zagrebu moraju odgoditi zbog zdravstvenih razloga.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Pjevačica je objasnila da je, usprkos velikom veselju zbog nadolazećih koncerata u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, morala donijeti tešku odluku. Zbog neočekivanih kardioloških problema i izričite upute stručnog liječničkog tima, bila je prisiljena odgoditi susret s publikom. Kako je sama napisala, ovaj put mora poslušati svoje srce na malo drugačiji način i dati mu vremena za oporavak.

"Hvala Vam od srca na razumijevanju, ljubavi i podršci koju sam uvijek osjećala a osjećam da je imam od svih Vas i sada. Čuvajte se, a ja ću dati sve od sebe da se što prije oporavim kako bismo sve ovo nadoknadili i pjevali zajedno, glasnije nego ikad. Sve Vas volim, Vaša Tereza", napisala je pjevačica.