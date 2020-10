Tereza se dva puta udavala, pjevala je na deset jezika i preboljela tešku bolest...

<p>Jedna od najvećih diva hrvatske glazbene scene danas slavi 82. rođendan. <strong>Terezu Kesoviju</strong> glazba je privlačila od malih nogu. Kao dijete bila je član zbora dubrovačke katedrale. Upisala je glazbenu školu, a uz to i stručnu iz koje se ubrzo ispisala. Studirala je glazbu na Glazbenoj akademiji u Zagrebu gdje je svirala i u Simfonijskom orkestru Radio Zagreba. Karijeru je započela nakon diplome na Odsjeku za flautu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Tijekom duge karijere nastupala je na domaćim festivalima u Splitu, Opatiji, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu.... Izvodila je pjesme brojnih autora, a gostovala je i na festivalima u Bratislavi, Rio de Janeiru, Meksiku, Sopotu, Antaliji te u Bernu.</p><p>Pjevala je na Euroviziji dva puta. Godine 1966. predstavljala je Kneževinu Monako, a 1972. nastupila je kao predstavnica Jugoslavije s pjesmom 'Muzika i ti'. U Francuskoj je izgradila karijeru 60-ih i 70-ih gdje se proslavila 'Larinom pjesmom' iz filma 'Doktor Živago'. Godine 1988. imala je solistički koncert u pariškoj Olympiji.</p><p>Kesoviji su za rad uručene brojne prestižne nagrade. Nastupala je i na UNICEF-ovim koncertima na kojima je upoznala zvijezde poput <strong>Charlieja Chaplina</strong>, <strong>Richarda Burtona</strong> i <strong>Petera Ustinova</strong>. Godine 2009. dobila je dvije nagrade za životno djelo - Porin i nagradu Grada Dubrovnika. </p><p>Tijekom svoje karijere Tereza je snimila više od 30 ploča, preko 70 singlica te brojne CD-e. Osim na hrvatskom, pjevala je i na devet drugih jezika : slovenskom, talijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, srpskom i portugalskom.</p><p>A privatni život ove glazbene dive bio je buran. Prvog supruga <strong>Miru Ungara</strong> (83) upoznala je za vrijeme studija na Akademiji, a s njim je dobila i sina <strong>Alana</strong>. No, njihov brak nije potrajao. Drugi suprug bio joj je hrvatski vaterpolist <strong>Ronald Lopatny</strong> od kojega se razvela nakon što je on, navodno, u svađi uvrijedio njezinu pokojnu majku što je dovelo i do fizičkog obračuna.</p><p>Kad je imala 36 godina brat <strong>Pero</strong> poginuo joj je u prometnoj nesreći, a nedugo nakon toga preminula joj je mama. Tereza je kasnije otišla u Francusku, a k sebi je pozvala sina i tetku. Preboljela je i rak bubrega, nekoliko operacija glasnica, urosepsu te nekoliko operacija na ušima.</p><p> U svojoj autobiografiji 'To sam ja' koja je objavljena prije šest godina, navodi kako joj je najsretnije razdoblje u životu bilo djetinjstvo u Dalmaciji gdje je živjela s bratom Perom, ocem <strong>Antunom</strong> i pomajkom <strong>Jelom</strong> koju je cijelog života zvala majkom. Majka joj je umrla kad je imala samo mjesec dana, a otac se nakon toga oženio Jelom koja je bila udovica i nije mogla imati djece. Kasnije se prema njezinoj autobiografiji snimio i istoimeni dokumentarni film.</p><p>- Ovo mi je bio najljepši dar. Film u meni budi nostalgiju za ljepšim vremenima - rekla je Kesovija.</p><p> </p>