Teški blagdani u domu Willisa: 'Demencija mijenja sve'

Emma Heming Willis u emotivnom eseju otvoreno je progovorila o tome kako su se blagdani u njezinoj obitelji promijenili otkako se njezin suprug, glumac Bruce Willis, bori s frontotemporalnom demencijom. Istaknula je da razdoblje koje je nekad donosilo bezbrižnu radost danas često dolazi isprepleteno tugom.

"Trenuci koji su nekad donosili čistu radost danas mogu biti isprepleteni tugom. Znam to jer to živim", napisala je Emma, dodajući kako blagdani nisu nestali, već su se promijenili.

"Blagdani ne nestaju kada demencija uđe u vaš život. Oni se mijenjaju", poručila je.

Prisjetila se i Bruceove uloge u obiteljskim tradicijama.

"Za mene blagdani nose uspomene na Brucea koji je bio u središtu svega. Volio je ovo doba godine – energiju, obiteljsko vrijeme i tradicije", napisala je, opisujući ga kao onoga koji je radio palačinke, igrao se s djecom na snijegu i unosio toplinu u dom.

Naglasila je da demencija ne briše uspomene, ali stvara bolan razmak između prošlosti i sadašnjosti.

"Demencija ne briše ta sjećanja, ali stvara prostor između tada i sada – i taj prostor može boljeti", istaknula je.

Unatoč svemu, Emma je poručila da tuga i radost mogu postojati istodobno.

"Radost ne poništava tugu, niti tuga poništava radost. One koegzistiraju", napisala je te zaključila: "Blagdani su sada drugačiji, ali drugačiji ne znači prazni. I dalje postoji povezanost, ljubav i radost."

Podsjetimo, Bruce Willis povukao se iz glume nakon što mu je 2022. dijagnosticirana afazija, a godinu kasnije i frontotemporalna demencija.