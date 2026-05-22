Leon Lučev: Teško je prihvatiti da prosječan nogometaš ima 10 puta veću plaću od doktora

Zagreb: Glumac Leon Lučev | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Na društvenim mrežama HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' objavljen je isječak u kojem glumac Leon Lučev propituje status nogometaša kao glavnog ambasadora zemlje.

- Imam prezir prema vrednovanju nogometaša. Jako mi je teško prihvatiti da prosječan nogometaš u Hrvatskoj ima deset puta veću plaću od vrhunskog doktora. I druga stvar, većina nogometaša porez ne plaća u Hrvatskoj - započeo je.

Rekao je i kako su umjetnici i srce i duša nekog naroda.

- Generalno, to srce i duša plaća porez u Hrvatskoj, a ne negdje vani. I šljaka dvanaest sati dnevno, dvadeset sati dnevno, da bi se bavilo nekom umjetnošću gdje će netko reći: 'Aha, pa da, to je hrvatski umjetnik' - rekao je glumac i pokrenuo brojne rasprave.

'Moralni ambasador Šibenika i cijele Hrvatske! Leonov put bio je težak, ali častan. Istinski vrhunski glumac!', 'Ovaj čovjek je ljudina', 'Odavno nisam gledala ni čula bolju izjavu', neke su od poruka podrške na društvenim mrežama koje je dobio glumac za svoje izjave.

Inače, gost 'Nedjeljom u 2' ove nedjelje je, kako su najavili na Facebooku, novinar i pisac Ivica Ivanišević. Tema je: 'Kako biti Hrvat i biti optimist?'.

