Obavijesti

Show

Komentari 0
ZBOG PONAŠANJA NA OSCARIMA

Teyana Taylor odgovorila je na kritike: 'Svijet je toliko jadan'

Piše Kristina Šestak,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: DANIEL COLE

Glumica poznata po moćnim izvedbama, modnom stilu i snažnim porukama podrške ženama, odlučila je stati na kraj meti kritika nakon ovogodišnje dodjele Oscara

Admiral

Popularna glumica Teyana Taylor poznata po ulozi Perfidia Beverly Hills u popularnom filmu 'One Battle After Another' svojim je pretjeranim reakcijama izazvala sumnju u svoje iskrene emocije. Korisnici društvene mreže 'X' opisali su njeno ponašanje kao 'umjetno divljanje'.

Taylor i Amy Madigan bile su nominirane u kategoriji sporednih glumica. Kada je Madigan osvojila nagradu za ulogu tete Gladys u filmu 'Weapons', Taylor je odmah ustala sa svog mjesta. Jedan korisnik je, komentirajući snimku tog trenutka, napisao: "Od samog početka mi je djelovalo da nešto nije u redu".

"Što se dovraga događa s Teyanom?",  "Ovo je treća snimka zaredom na kojoj je vidim kako divlja na Oscarima." - napisao je jedan korisnik kao odgovor na snimku na kojoj Taylor uzbuđeno grli redatelja Paula Thomasa Andersona.

Taylor odgovorila u svom stilu

Na društvenoj mreži 'X', Taylor je uputila riječi svima koji su u njezinu nastupu na Oscarima vidjeli problem.

"Svijet je toliko jadan da jadna srca zaboravljaju kako izgleda sreća", napisala je Taylor. "Naviknu se biti loši gubitnici, pa ih pravi sportski duh uznemiri kad ga vide! Poput svete vode koja dotakne demona."

Nastavila je: "Jer pljeskati na tuđoj pobjedi zahtijeva nešto što mnogi nikad nisu naučili... kako pobijediti graciozno i s čistom radošću, i kako izgubiti graciozno, uzdignute glave i dostojanstveno."

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Još jedan u nizu dramatičnih događaja

Kritike na društvenim mrežama nisu bile jedine s kojima se Taylor susrela u nedjelju navečer. U još jednoj snimci koja je brzo postala viralna vidi se kako ulazi u raspravu sa zaštitarom koji ju je, navodno, zaustavio nakon ceremonije.

Na videu se može primijetiti kako Taylor ispred dvorane prigovara zaštitaru, optužujući ga da 'neprimjereno dira ženu' te ga naziva 'bezobraznim'.

Osoba bliska događaju izjavila je za TMZ da je zaštitar spriječio Taylor i pokušao je udaljiti od pozornice dok se ona nastojala vratiti kako bi se fotografirala s ostatkom filmske ekipe nakon što su osvojili nagradu za najbolji film. Isti izvor tvrdi da je tijekom tog napetog susreta zaštitar od Taylor tražio ispriku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026