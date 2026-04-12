Teyana Taylor šokirala kukac-naočalama i prozirnom mrežom

Dok se Coachella svake godine utapa u moru istih boho haljina, resica i šljokica, postoji dama koja odbija igrati po pravilima: Teyana Taylor. Njezino ime postalo je sinonim za modnu hrabrost, a ove godine otišla je korak dalje. Pojavila se u izdanju zbog kojeg su se svi pitali gledaju li u glazbenicu ili u posjetiteljicu s drugog planeta.

Servirala je look koji je teško strpati u bilo koju ladicu. Sivu mrežastu haljinu na jedno rame, koja je više otkrivala nego skrivala, krasile su perlice u obliku suza, koje su stvarale iluziju tekućeg metala. Ispod nje nazirao se proziran bodi, no prava magija krila se u detaljima koji su ovu kombinaciju lansirali u drugu galaksiju.

Foto: Profimedia

Fokus je bio na licu. Futurističke sunčane naočale koje su podsjećale na oči kukca, s dramatično zakrivljenim rubovima koji su funkcionirali kao kromirane obrve, bile su centralni dio. Dodajte tome masivne srebrne naušnice i potpuno neočekivan ukras za usnu koji se spuštao preko brade i dobili ste kiborg-divu. Sve je zaokružila oštrom pixie frizurom crvenkastog tona i jednostavnim srebrnim sandalama. Reakcije? Internet je eksplodirao. Od komentara da je 'jedna od rijetkih koja ovo može iznijeti' do onih koji su priznali da je 'pomalo bizarno, ali to je jednostavno Teyana', jasno je da nitko nije ostao ravnodušan.

Foto: Profimedia