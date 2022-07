The Frajle došle nepozvane na koncert u čast Oliveru. Mladom pjevaču uzele mikrofon iz ruku?

Četvrta godišnjica smrti glazbenog velikana Olivera Dragojevića obilježena je u petak 29. srpnja velikim koncertom u Veloj Luci. U povodu obljetnice smrti glazbenog velikana općina Vela Luka organizirala je niz događaja, a sve je započelo u utorak na trajektu iz Splita prema Veloj Luci gdje su se pojavile i članice grupe The Frajle. Kako prenosi srpski Blic, njihovo pojavljivanje na trajektu uzrokovalo je neugodnu situaciju.

The Frajle, koju čine Nataša Mihajlović, Jelena i Nataša Buča su se, prema tvrdnjama srpskog portala, tamo pojavile bez ikakvog službenog poziva od općine Vela Luka ili glavnog glazbenog producenta Ante Gele.

Nataša Buča navodno je došla kod Ante Gele i zamolila da nastupe u čast Oliveru, a on ih je zamolio da to ne učine jer nisu bile planirane na koncertu na trajektu. Gelo je u dogovoru s obitelji pozvao pjevače za koje je smatrao da 'tu pripadaju', a među njima su bili prateći bend Olivera, Petar Dragojević, grupa Dupini i nekolicina mladih pjevača, piše Blic.

Nadalje, spomenuti medij tvrdi da su se The Frajle ipak 'dočepale mikrofona', uzevši ga iz ruku jednog mladog pjevača koji je pjevao. Videozapis nastupa objavile su na društvenim mrežama.

- Svoj nepozvani dolazak na trajekt su prikazale kao da im je ukazana čast da sudjeluju u službenom programu u čast Oliveru i to su iskoristile da nastave svoj sukob s Bebom Balašević koji se nedavno odvijao na društvenim mrežama. Nazočni gosti ostali su skamenjeni njihovim postupkom, a one su govorile da su sve ovo napravile u dogovoru s Petrom Dragojevićem, Oliverovim nećakom, međutim kasnije se ispostavilo da to nije istina - rekao je izvor za Blic, koji je kontaktirao i Antu Gelu za komentar.

- Ja ih nisam zvao, pozvale su se same - rekao je Gelo, piše Blic.

