Tri dana veselog ludila u Splitu! Deseci tisuća partijanera plesali su uz najveće DJ zvijezde

Split je ponovno tri dana živio za Ultru. Dvanaesto izdanje Ultra Europe festivala okupilo je u Parku mladeži desetke tisuće partijanera iz čak 150 zemalja, koji su od petka do ranojutarnjih sati u ponedjeljak plesali uz neka od najvećih imena svjetske elektroničke scene.

Već prve večeri atmosferu su na glavnoj pozornici do usijanja doveli Oliver Heldens, Afrojack, DJ Snake i John Summit, dok su na Resistance pozornici publiku rasplesali CamelPhat, Adam Beyer i Miss Monique. Drugoga dana tisuće partijanera plesale su uz Calvina Harrisa, Hardwella, Dom Dolle, Jamiea Jonesa i Maua P, a ni jaka kiša i grmljavina, koja je nakratko pogodila Split, nisu uspjeli pokvariti raspoloženje.

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Za spektakularnu završnicu pobrinuli su se Armin van Buuren, Martin Garrix i Fisher na glavnoj pozornici te Will Atkinson, I Hate Models, Nico Moreno i Sara Landry na pozornici Resistance. I ove je godine vrijedilo nepisano pravilo, što odvažnija kombinacija, to bolje. Park mladeži preplavile su mrežaste haljine, heklani bikiniji, tangice, topići koji su jedva prekrivali grudi, anđeoska krila, rogovi te mnoge druge upečatljive kombinacije i dodaci.

Split: Treća večer Ultra Europe festivala | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nije nedostajalo ni Spidermana, kauboja, vila i drugih kostimiranih partijanera, a posebnu je pažnju privukao Vodičanin Mate Juričev, koji je na festival stigao s kućnim ljubimcem Mangom. Papiga je isprva mirno sjedila na njegovu ramenu i znatiželjno promatrala gužvu, a kasnije je s vlasnikom zaplesala uz ritmove elektroničke glazbe.

Split: Mate iz Vodica na Ultru je došao sa papigom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Među desecima tisuća partijanera bila su i poznata lica. Severina je večer provela u društvu prijatelja, Mandy Bašić, supruge Joea Bašića, osnivača i direktora Ultra Europe festivala, te PR stručnjaka Davora Grgina. U festivalskom ritmu uživala je i Žanamari Perčić, koja je doduše plesala na jednom drugom splitskom partyju uz elektroničku glazbu.

- Možete odvesti djevojku s partyja, ali party iz djevojke nikad - poručila je pjevačica.

Foto: Instagram

Posljednja festivalska večer protekla je bez incidenata, liječnici Hitne medicinske pomoći imali su 30 intervencija.

- Uglavnom se radilo o bolnim stanjima, panici, slabosti i umoru, a zabilježili smo i jednu nelagodu oko srca. Imali smo i prijelom stopala te natučenje vrata. U sve tri večeri ukupno smo imali 112 intervencija, 16 prevezenih u bolnicu na daljnju obradu, pet na hitni interni i sedam na hitni kirurški prijem - rekla je Jelena Aranza, liječnica Hitne medicinske pomoći za Hinu.

Split: Treća večer Ultra Europe festivala | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ni policija nije zabilježila ozbiljnije incidente ni kaznena djela koja bi ugrozila sigurnost partijanera. Bez posla su ostali i splitski vatrogasci jer tijekom festivala nije bilo nijedne dojave o otvorenom požaru na ili u blizini stadiona Park mladeži. Vinko Marača iz splitske Čistoće rekao je da je čišćenje Parka mladeži i njegove okolice počelo u ranim jutarnjim satima te da sve ide prema planu. Dodao je kako očekuju da će posao završiti u predviđenom roku jer nije bilo nikakvih nepredviđenih situacija.