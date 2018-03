'The Witcher': Mark Hamill bi mogao glumiti ulogu u seriji

Praktički najbitnija producentska kuća današnjice, Netflix, ipak je započela produkciju fantastične serije bazirane na serijalu knjiga 'The Witcher', poljskog autora Andrzeja Sapkowskog, a glavna osoba za ovu adaptaciju trenutačno je Lauren Hissrich.

Autorica je prije radila na serijama 'Daredevil' te 'The Defenders', tako da zna već kako se produciraju serije prema literarnim predlošcima, a o svojem radu redovno je slala malena 'izvješća' putem Twittera.

Tako je nedavno Hissrich poslala tvit u kojem opisuje Vesemira, najstarijeg i najiskusnijeg Witchera.

VESEMIR IS:

Fatherly.

Wise.

Sprightly (despite the fact that he's...)

Ancient.

Historian-and-keeper-of-secrets-and-tales-and-trials-of-the-disappearing-caste-of-witchers-who-must-face-the-fact-that-the-world-is-changing-outside-Kaer-Morhen's-walls-and-how-will-they-change-too? — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) March 6, 2018

Ubrzo se pojavio i prvi photoshop u kojem je jedan korisnik 'shopao' lice Marka Hamilla na tijelo spomenutog witchera.

Foto: Twitter/Screenshot

Na taj tvit ubrzo je odgovorio i slavni Mark Hamill, s konstatacijom da ne zna tko je to, ali da misli kako bi on trebao glumiti tog lika.

I have no idea what this is or what it's about but agree it could/should be played by me. 👍 — Mark Hamill (@HamillHimself) March 6, 2018

Iako prave potvrde još uvijek nema, Hissrich je Hamillov tvit poslala svojim sljedbenicima na Twitteru, uz komentar oduševljenja.

#TheWitcher fans: I may have just had a heart attack, courtesy of @HamillHimself. If I'm dead, it's his fault (and it will have been worth it). https://t.co/GO3tKPQzDa — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) March 6, 2018

Spisateljica je već prije pisala o tome kako je prvi scenarij gotov te kako traži odgovarajuće glumce koji bi preuzeli pojedine uloge. Trenutačno je sve u fazi planiranja, ali kako je u igri Netflix, uvjereni smo da će konačni proizvod biti i više nego dobar.

Tema: FILM