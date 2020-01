Thomas Markle: 'Meghan nije djevojka koju sam ja odgajao...'

Dok kraljevski skandal i dalje traje, Thomas Markle (75) ne prestaje prozivati svoju kćer Meghan (38). Sada ju je pak optužio da je 'pojeftinila' kraljevsku obitelj, piše The Sun. Thomas je u dokumentarcu, koji će ubrzo biti emitiran, opisao Meghanino i Harryjevo (35) ponašanje kao sramotno te je poručio da se njih dvoje pretvaraju u 'izgubljene duše'.

- Kada su se vjenčali, preuzeli su obvezu, a obveza je biti dio kraljevske obitelji i predstavljati je. I bilo bi glupo da to ne urade. Kraljevska obitelj je jedna od najvećih dugovječnijih institucija ikad, a oni je uništavaju, pojeftinjuju, čine je ocrtanom. Pretvaraju je u Walmart s krunom na sebi, to ne bi smjeli činiti - kazao je.

Dodao je kako je njihova odluka o napuštanju kraljevskih dužnosti razočaravajuća jer je Meghan ostvarila san svake djevojke, a sada ga tek tako odbacuje.

- Svaka mlada djevojka želi postati princeza i to je Meghan dobila, a sada to odbacuje. Izgleda kao da to radi zbog novca - poručio je.

O svemu se oglasio i Meghanin polubrat, Tom Markle (53).

- Moj otac ne može vjerovati što se dogodilo. Jako je razočaran njezinim postupcima. Rekao mi je: 'Ovo nije djevojka koju sam ja odgajao' - priznao je.

Ovi komentari su javno objavljeni nakon što je odjeknula vijest kako su vojvode od Sussexa ostale bez kraljevskih titula te da više neće dobivati novac za kraljevske dužnosti.

