Obavijesti

Show

Komentari 4
VELIKA POTRAŽNJA

Thompson je najavio dodatne nastupe u Osijeku, Varaždinu i Zadru: Evo i kada će oni biti

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Thompson je najavio dodatne nastupe u Osijeku, Varaždinu i Zadru: Evo i kada će oni biti
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Marko Perković Thompson najavio je dvoransku turneju u četiri grada, a ulaznice za sve koncerte su rasprodane jučer, i to u svega nekoliko sati. U srijedu je njegov tim objavio datume dodatnih koncerata

Nakon što su jučer rasprodane ulaznice za četiri koncerta Marka Perkovića Thompsona, najavljeni su i dodatni koncerti. Na njegovim društvenim mrežama objavljeno je kako će Thompson imati dodatni koncert u Osijeku, Varaždinu i Zadru. 

- Zbog iznimno brze prodaje ulaznica za Osijek, Varaždin i Zadar, s velikim zadovoljstvom najavljujemo dodatni koncert u svakom od ovih gradova. Osijek: 22. 11. 2025., Varaždin: 8. 12. 2025., Zadar: 13. 12. 2025. - navodi se. Što se ulaznica tiče, one će biti dostupne u 'narednim danima'. 

VELIKI INTERES U prodaju krenule ulaznice za Thompsonov koncert, navala je ogromna: 'Čekaonica je puna'
U prodaju krenule ulaznice za Thompsonov koncert, navala je ogromna: 'Čekaonica je puna'

- Što se tiče Zagreba, iako nismo planirali dva koncerta zbog nedavno održanog velikog koncerta na Hipodromu, iznimna potražnja Zagrepčana za Arenom Zagreb potaknula nas je da zatražimo dodatni termin. Detalji će uskoro biti objavljeni - navodi se u objavi. 

Podsjetimo, u utorak je u podne krenula prodaja ulaznica za njegove koncerte u četiri grada, a već prije 15 sati su sve bile rasprodane. 

- Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Hvala vam na vjernosti i zajedništvu, vidimo se uskoro na koncertima! MPT Tim - napisao je njegov tim na društvenim mrežama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne
LJUBAV NE BROJI GODINE

Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, koja je prije godinu dana otkrila da se udala za 26 godina mlađeg Nigerijca Maka Noblea
U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona
ZA MANJE OD 3 SATA

U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

'Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu', objavili su
FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'
DOBRO SE NASMIJALA SAMA SEBI

FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'

Dok je Nives Celzijus bezbrižno šetala trgovinom tražeći ono što treba kupiti, nije ni slutila da su joj na guzi pukle traperice. Ipak, sve je ostalo zabilježeno na videu koji je Nives kasnije podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025