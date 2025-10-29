Thompson je najavio dodatne nastupe u Osijeku, Varaždinu i Zadru: Evo i kada će oni biti

Nakon što su jučer rasprodane ulaznice za četiri koncerta Marka Perkovića Thompsona, najavljeni su i dodatni koncerti. Na njegovim društvenim mrežama objavljeno je kako će Thompson imati dodatni koncert u Osijeku, Varaždinu i Zadru.

- Zbog iznimno brze prodaje ulaznica za Osijek, Varaždin i Zadar, s velikim zadovoljstvom najavljujemo dodatni koncert u svakom od ovih gradova. Osijek: 22. 11. 2025., Varaždin: 8. 12. 2025., Zadar: 13. 12. 2025. - navodi se. Što se ulaznica tiče, one će biti dostupne u 'narednim danima'.

- Što se tiče Zagreba, iako nismo planirali dva koncerta zbog nedavno održanog velikog koncerta na Hipodromu, iznimna potražnja Zagrepčana za Arenom Zagreb potaknula nas je da zatražimo dodatni termin. Detalji će uskoro biti objavljeni - navodi se u objavi.

Podsjetimo, u utorak je u podne krenula prodaja ulaznica za njegove koncerte u četiri grada, a već prije 15 sati su sve bile rasprodane.

- Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Hvala vam na vjernosti i zajedništvu, vidimo se uskoro na koncertima! MPT Tim - napisao je njegov tim na društvenim mrežama.