U prodaju krenule ulaznice za Thompsonov koncert, navala je ogromna: 'Čekaonica je puna'

U utorak u podne krenula je prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, Zadru, Osijeku i Varaždinu. Ulaznice se mogu kupiti preko sustava Eventim, a trenutno za sve koncerte stoji ista poruka: 'Čekaonica je trenutno puna'.

- Ostani s nama na stranici. Čim se oslobodi mjesto, dobit ćeš mjesto u redu - navode na stranici uz poruku da je zbog 'velikog interesa za koncert' aktiviran sustav virtualne čekaonice, s kojim su se obožavatelji Thompsona mogli susresti i pri kupovini ulaznica za prijašnje koncerte.

Foto: Screenshot

Na Entriju također navode kako je ograničena kupovina, odnosno broj ulaznica po korisniku je ograničen na pet ulaznica. Potvrda kupnje s računom stiže e-mailom unutar 48 sati.

- Ulaznice će, iz sigurnosnih razloga, biti poslane na tvoj e-mail povezan s Entrio korisničkim računom nekoliko dana prije događaja, a bit će vidljive i na stranici Moje preuzete ulaznice. Ulaznice ne dostavljamo poštom i ne mogu se preuzeti fizički! - navode.

Također, navode i kako pravo na besplatne ulaznice, prema odluci organizatora, imaju osobe sa stopostotnim invaliditetom koje se kreću pomoći invalidskih kolica. Pratnja plaća punu cijenu ulaznice.

Dali su i nekoliko savjeta za sve koji pokušavaju kupiti ulaznicu trenutno: Ne otvaraj više tabova ili prozora s istom stranicom - možeš izgubiti svoje mjesto u redu; Ne osvježavaj i ne zatvaraj prozor - red čekanja se ne sprema, i počet ćeš ispočetka; Nemoj uključivati stranicu na više uređaja istovremeno jer dodatno opterećuješ sustav, a možda te i blokira zbog višestrukog pristupa s iste IP adrese što se može okarakterizirati kao sumnjiva aktivnost.

Kao i ranije, iz Entrija apeliraju na fanove da ulaznice kupuju isključivo preko službene platforme Entrio i na Entrio prodajnim mjestima.

Evo gdje i kad Thompson nastupa

- Sve ulaznice koje će se preprodavati neslužbenim kanalima (razni oglasnici, Facebook stranice, ViaGogo i slično) bit će poništene, ulazak s njima onemogućen, a preprodavači prijavljeni - navode.

Podsjetimo, Thompson je prije nekoliko dana najavio dvoransku turneju po Hrvatskoj.

- Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona - poručili su iz njegovog tima. U Osijeku će nastupiti 21. studenog u dvorani Gradski vrt, u Varaždinu 7. prosinca u Sportskoj dvorani, u Zadar stiže 12. prosinca, u dvoranu Krešimira Ćosića, a u Zagrebu će imati nastup 27. prosinca u Areni Zagreb.

Tomašević komentirao opet koncert u Areni

Što se tiče koncerta u Zagrebu, on je i danas bio tema zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

– Sve sam rekao u petak. Ustav jasno propisuje temeljne vrijednosti Republike Hrvatske nasuprot NDH, a Ustavni sud je više puta presudio da pozdrav „Za dom spremni“ nije u skladu s Ustavom – rekao je Tomašević na konferenciji za medije u utorak.

Naglasio je da će se Grad Zagreb držati Ustava i odluka Ustavnog suda.

– Taj pozdrav je neprihvatljiv. Mi smo legalisti i to vrijedi za sve koncerte. Imali smo sastanak s klubovima vladajuće većine i sve ćemo to dodatno regulirati – istaknuo je.

Na pitanje zašto je potpisan ugovor kojim se dopušta izvođenje pjesama s tim pozdravom, odgovorio je da je koncert u Areni bio ugovoren ranije.

- U dobroj vjeri nakon što je gradska vlast izdala suglasnost za doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson i nije bilo Bojne Čavoglave i ustaškog pozdrava, pa smo u dobroj vjeri potpisali dva ugovora, za Hipodrom i Arenu. Thompsonov menadžment je ranije rekao da neće biti koncerta 27.12. Zašto su se predomislili, ne znam. No, ugovor je tako potpisan, a svi ostali koncerti se neće održati, ako se bude čuo protuustavni, ustaški pozdrav - poručio je Tomašević.