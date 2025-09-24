Pjevač je nekretninu u Zagrebu kupio prije povratničkih koncerata, a dio novca dao je od ušteđevine. Ugovorom je njemu i susjedima zabranjeno prenamijeniti stan, zatvarati lođe...
EKSKLUZIVNI DETALJI PLUS+
Thompson kupio novi stan na kredit: Evo koliko je platio mužu Stefany Hohnjec za top lokaciju
Čitanje članka: 4 min
Na mjestu gdje je 2016. bio planiran boom hotela, podignuta je stambeno-poslovna zgrada u kojoj je lani stan kupio Marko Perković Thompson. Zgradu je na zagrebačkom Maksimiru podizala tvrtka Ivana Papića, koji je 2021. bio jedan od osam uhićenih poduzetnika zbog sumnje da su gradskim službenicima davali mito. No Papić je javnosti poznatiji kao muž nekadašnje Miss sporta Stefani Hohnjec.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku