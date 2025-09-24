Obavijesti

Thompson kupio novi stan na kredit: Evo koliko je platio mužu Stefany Hohnjec za top lokaciju

Thompson kupio novi stan na kredit: Evo koliko je platio mužu Stefany Hohnjec za top lokaciju
Pjevač je nekretninu u Zagrebu kupio prije povratničkih koncerata, a dio novca dao je od ušteđevine. Ugovorom je njemu i susjedima zabranjeno prenamijeniti stan, zatvarati lođe...

Na mjestu gdje je 2016. bio planiran boom hotela, podignuta je stambeno-poslovna zgrada u kojoj je lani stan kupio Marko Perković Thompson. Zgradu je na zagrebačkom Maksimiru podizala tvrtka Ivana Papića, koji je 2021. bio jedan od osam uhićenih poduzetnika zbog sumnje da su gradskim službenicima davali mito. No Papić je javnosti poznatiji kao muž nekadašnje Miss sporta Stefani Hohnjec.

