PRVI IZVAN HRVATSKE

Thompson najavio novi koncert: Pjevat će i u Širokom Brijegu

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Dragi prijatelji, najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu koji će se održati 13. veljače 2026. godine u športskoj dvorani Pecara, stoji na društvenim mrežama glazbenika

Marko Perković Thompson objavio je na društvenim mrežama kako će sljedećeg mjeseca nastupiti u dvorani Pecara u Širokom Brijegu.

- Dragi prijatelji, najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu koji će se održati 13. veljače 2026. godine u športskoj dvorani Pecara. Informacije o prodaji ulaznica bit će objavljene uskoro - napisao je Thompsonov tim na društvenim mrežama.

Foto: Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina

Thompson tim koncertom nastavlja svoju dvoransku turneju, a ovo će biti njegov prvi koncert izvan Hrvatske. Ovo će mu biti prvi veći koncert u Bosni i Hercegovini, nakon što je 2017. godine pjevao u Mostaru.

