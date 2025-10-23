Obavijesti

POZNATO I KAD KREĆE PRODAJA ULAZNICA

Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon dva velika koncerta ovog ljeta, Marko Perković Thompson kreće na dvoransku turneju. Njegov tim je na društvenim mrežama objavio u koje gradove stiže i datume koncerata

Marko Perković Thompson najavio je u četvrtak dvoransku turneju u Hrvatskoj. Na svojim društvenim mrežama objavio je datume, a nastupit će u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. 

- Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona - poručili su iz njegovog tima. U Osijeku će nastupiti 21. studenog u dvorani Gradski vrt, u Varaždinu 7. prosinca u Sportskoj dvorani, u Zadar stiže 12. prosinca, u dvoranu Krešimira Ćosića, a u Zagrebu će imati nastup 27. prosinca u Areni Zagreb. 

ODLAZAK LEGENDE Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'
Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'

- Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio - naveli su. 

Podsjetimo, Thompson je ljetos održao dva velika koncerta u Hrvatskoj, početkom srpnja na zagrebačkom Velesajmu, a početkom kolovoza u Sinju. 

