Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada

Marko Perković Thompson najavio je u četvrtak dvoransku turneju u Hrvatskoj. Na svojim društvenim mrežama objavio je datume, a nastupit će u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

- Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona - poručili su iz njegovog tima. U Osijeku će nastupiti 21. studenog u dvorani Gradski vrt, u Varaždinu 7. prosinca u Sportskoj dvorani, u Zadar stiže 12. prosinca, u dvoranu Krešimira Ćosića, a u Zagrebu će imati nastup 27. prosinca u Areni Zagreb.

- Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio - naveli su.

Podsjetimo, Thompson je ljetos održao dva velika koncerta u Hrvatskoj, početkom srpnja na zagrebačkom Velesajmu, a početkom kolovoza u Sinju.