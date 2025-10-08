Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'

Vijest o smrti Halida Bešlića potresla je regiju u utorak. Legendarni glazbenik preminuo je u dobi od 71 godine. Od njega su se tijekom dana opraštali njegovi brojni kolege i prijatelji, a u srijedu se od njega oprostio i Marko Perković Thompson. On je na svojim društvenim mrežama objavio:

- Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Halid Bešlić. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Počivao u miru Božjem.

Od legendarnog pjevača su se ranije oprostili Neda Ukraden, Severina, Hanka Paldum, Dino Merlin, Lepa Brena i brojni drugi.

- Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj smiraj u okrilju Premilostivog Gospodara, a tvojoj porodici i svima nama kojima ćeš nedostajati, ostadoše tuga i sjećanje na tvoj umilni lik, na tvoja dobra djela na koja će se ponositi cijela Bosna i Hercegovina i svi kojima si nesebično davao svoje srce i dušu! - napisala je Hanka Paldum na društvenim mrežama.

Klix navodi i kako će se u srijedu u 19 sati, ispred Doma mladih u Sarajevu, okupiti građani kako bi odali počast legendarnom glazbeniku.

