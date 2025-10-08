Obavijesti

ODLAZAK LEGENDE

Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'

Od Halida Bešlića se opraštaju brojni njegovi kolege, a u srijedu prijepodne je to učinio i Marko Perković Thompson...

Vijest o smrti Halida Bešlića potresla je regiju u utorak. Legendarni glazbenik preminuo je u dobi od 71 godine. Od njega su se tijekom dana opraštali njegovi brojni kolege i prijatelji, a u srijedu se od njega oprostio i Marko Perković Thompson. On je na svojim društvenim mrežama objavio: 

- Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Halid Bešlić. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Počivao u miru Božjem. 

Od legendarnog pjevača su se ranije oprostili Neda Ukraden, Severina, Hanka Paldum, Dino Merlin, Lepa Brena i brojni drugi. 

- Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj smiraj u okrilju Premilostivog Gospodara, a tvojoj porodici i svima nama kojima ćeš nedostajati, ostadoše tuga i sjećanje na tvoj umilni lik, na tvoja dobra djela na koja će se ponositi cijela Bosna i Hercegovina i svi kojima si nesebično davao svoje srce i dušu! - napisala je Hanka Paldum na društvenim mrežama. 

CROATIA RECORDS: 'Halid je održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe tijekom ratnih godina'
Klix navodi i kako će se u srijedu u 19 sati, ispred Doma mladih u Sarajevu, okupiti građani kako bi odali počast legendarnom glazbeniku. 

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.

